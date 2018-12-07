Специалисты – о восстановлении сестрорецких дач: «Желающих нет даже «по рублю»

ПАРАД «ТЕРРИТОРИЙ»

Превращение Сестрорецка в туристическую столицу, казалось, началось летом 2017-го. При поддержке Смольного компания «Авенариум плюс», принадлежащая Комитету имущественных отношений, разработала концепцию комплексного развития города.

Весь Сестрорецк поделили на зоны счастья и вдохновения. Фото: «Авенариум плюс»

Весь Сестрорецк поделили на зоны. «Территория вдохновения» должна развернуться на набережной реки Сестры, где предлагают открыть дом отдыха с подземной парковкой, круглосуточный магазин, кафе и променад. «Территория счастья» займет берег Финского залива: там должны появиться променад, пирс с маяком, уличная концертная площадка, дом отдыха с парковкой и детский оздоровительный комплекс. Последний расположится в двух старинных дачах – Витцеля и Кана.

Все, согласно планам, нужно успеть до конца 2020 года. Фото: «Авенариум плюс»

«Территория досуга» будет состоять из досугового центра для пенсионеров (в даче Змигродского), дома отдыха (в даче Кочкина), кафе-ресторана с подземной парковкой, центра профессий и ремесел и сказочного музея (в даче Важеевской).

«Территорией развития» станет выставочное пространство (в даче Кречева) и шахматный клуб (в даче Кривдиной). «Территория детства» – это зона квестов, театральная студия с семейным центром настольных игр и скейт-роллер-парк. А «территория спорта» – спорт-отель и центр водных видов спорта.

Еще десяток дач предложили привести в порядок и сдавать в аренду. Все это согласно планам нужно успеть до конца 2020 года.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

С самого начала концепция вызвала некий скепсис.

– Нарисовать красивые картинки с улыбающимися детьми и взрослыми может каждый. Но придумку надо еще обосновать, а здесь назначение дач взяли, похоже, без какого-либо обоснования, – недоумевают защитники памятников архитектуры.

Детский оздоровительный комплекс расположится в двух дачах – Витцеля и КанаФото: Олег ЗОЛОТО

В ноябре 2017-го в петербургском парламенте разгорелся скандал. Депутатов насторожил детский оздоровительный комплекс с тремя бассейнами, в том числе уличным с подогревом, саунами и спа, массажными кабинетами и рестораном. Некоторые засомневались, что оздоравливать на целевые средства здесь будут именно детей.

– Бюджет урезали, но полностью проект не прекратили, – рассказывает компетентный источник. – Зарезервировав две дачи, инициаторы «превращения» Сестрорецка тихо увяли на всем остальном.

Дача присяжного поверенного Бориса Кана уже является региональным памятникомФото: Олег ЗОЛОТО

В этом году на подготовительные работы из бюджета выделили полмиллиарда рублей. Разрешения на строительство детского комплекса все нет. На следующий год, когда строительство должно развернуться вовсю, деньги на «Авенариум» не заложили вообще.

Тем не менее заказали экспертизу дачи почетного жителя Франца Витцеля. Специалисты не сомневаются, что результатом исследования станет перевод объекта в памятник. Дача присяжного поверенного Бориса Кана уже является региональным памятником.

Дача Витцеля прошла экспертизу и готовится стать памятником. Фото: terijoki.spb.ru

Они обе – одни из наиболее сохранившихся во всем городе. Причем дача Витцеля – единственная бетонная. По словам экспертов, серьезной реставрации ей не требуется: еще в 2008-м здесь работал детский лагерь Военной академии связи имени Буденного.

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

По соседству с будущим детским оздоровительным центром – ВИП-номера отеля. Они занимают три дачи: купца Василия Лихачева, коллежского регистратора Феодосия Шаповаленко и вдовы коллежского советника Ольги Кондратьевой. Их называют примером реставрации со знаком плюс. Хотя фактически три здания снесли и построили заново, однако в фундамент клали старые кирпичи, а в стены – сохранившиеся «родные» бревна.

ВИП-номера занимают дачи купца Лихачева и коллежского регистратора ШаповаленкоФото: Олег ЗОЛОТО

Правда, воля инвестора срабатывает не всегда. Две дачи штабс-капитана Георгия Безкороваева отреставрировали под мини-отели с сохранением подлинных деталей еще четыре года назад. Но постояльцев номера так и не увидели. Недавно на заборе замечено объявление о продаже. Та же судьба постигла дачу Федора Любищева.

Почему так? Враг памятника – земля, на которой он стоит. Гораздо проще сжечь или сгноить старинную дачу, нежели возиться с ее восстановлением.

Дачи Георгия Безкороваева постояльцев так и не увиделиФото: Олег ЗОЛОТО

– Очень многие проекты нацелены не на сохранение, а на освоение бюджета, – вздыхают защитники памятников. – И дача Змигродского – яркий тому пример. Если за границей людям, желающим отреставрировать памятник, всячески помогают, то у нас энтузиасты сталкиваются с требованиями десяти согласований на каждое вбивание гвоздя. Владеешь памятником – будешь банкротом. Потому и желающих нет. Даже «по рублю».

КОМПЕТЕНТНО

Архитектор, член Градостроительного совета и Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга Рафаэль ДАЯНОВ:

– Архитектурное наследие Сестрорецка не просто находится под угрозой: часть его просто уничтожена. Оно уходит, и уходит энергично, по очень простой причине: многие дома доведены до такого состояния, что брать их под охрану уже нет никакого смысла. Некоторые дачи – это еще и многоквартирные дома. Как их сохранять? Никто не знает. Должна быть четкая программа: расселить, отреставрировать, заселить или продать.

Школа реставрации деревянного зодчества в нашей стране есть. В нашей стране вообще есть все. Но все умерло или находится на грани. Это комплексная серьезная проблема, которую не решить парой фраз: должна быть воля власти. Вопрос обсуждается давно, принимаются какие-то решения, но все они как декларации, нежели как практика. С деревянным строительством вопрос страшно запущен. Все другое-то запущено, а деревяшки – кого они волную?

Дачи разрушаются, сгорают, пропадают, и это следствие проблемы воспитания. Люди просто не знают их ценности.

Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От роскоши до упадка: Шедевры деревянного зодчества, которые близки к разрушению

В начале прошлого века на улице Андреева (тогда Железнодорожной) в доме 3 жил дворянин Людомир Змигродский. Накануне революционного 1917 года дача перешла его дочери Валентине (подробности)

Дачный Сестрорецк: Как военный городок превратился в курорт для знати

Дачная жизнь Сестрорецка началась с Петра Первого, который отвоевал эти земли у Швеции в ходе Северной войны. Долгие годы Сестрорецк был военным городком вокруг оружейного завода. Селение разрасталось, открывались торговые лавки, появилось несколько храмов для разных конфессий. Единственной проблемой было то, что с Петербургом город связывала лишь гужевая дорога (подробности)