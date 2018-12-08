Спасатель из Ленобласти занял второе место по пауэрлифтингу на чемпионате Европы

Должны ли сотрудники спасательных подразделений иметь хорошую спортивную форму? Начальник связи и технических систем оповещения МЧС по Ленинградской области Алексей Кузьмин на своем примере доказывает, что служба спорту не помеха. И речь не просто о хорошей форме, а о серьезных спортивных достижениях.

В начале декабря в городе Каунас Литовской республики прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу, на котором Кузьмин занял почетное второе место в весовой категории до 83 кг.

- Я занимаю пауэрлифтингом 21 год, - рассказал «КП»-Петербург» 36-летний Алексей Кузьмин. -Тренировки четыре раза в неделю по два часа.

Алексей занял второе место на чемпионате Европы Фото: страница героя публикации.

Алексей работает стандартную пятидневку, и почти каждый вечер спешит в спортзал. Домой приходит в полночь, но признается, что жена относится с пониманием.

- Конечно не все такие спортивные в МЧС, - улыбается Кузьмин. – Однако у нас существуют нормы физической подготовки. Раз в неделю по пятницам мы обязательно занимаемся физкультурой, сегодня как раз такой день.

В сборную России Алексей попал в 2012 году и уже в 2013 завоевал звание чемпиона мира по пауэрлифтингу. А вообще в копилке спасателя множество медалей престижных мировых чемпионатов.

Каждую пятницу у сотрудников МЧС спорт день Фото: страница героя публикации.

- Я горжусь, что служу в МЧС, - говорит Кузьмин. – Меня часто выставляют лицом нашей службы, гордятся, что я их сотрудник, но на самом деле у нас все ребята молодцы.

Сезон закончился, Алексей неделю отдохнул и уже начал готовиться к следующему. Впереди не одна цель - золото многих соревнований.