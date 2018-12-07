2018-12-07T19:58:16+03:00
Дом. Семья

«Убежал от Деда Мороза»: Петербуржцы встретили на улице северного оленя

Испуганное животное бегает по Пушкину и пытается найти себе спокойное пристанище [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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«Убежал от Деда Мороза»: Петербуржцы встретили на улице северного оленя«Убежал от Деда Мороза»: Петербуржцы встретили на улице северного оленяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще только 7 декабря, а Новый год уже пришел в Петербург и его окрестности. Целый день по улицам Пушкина то здесь, то там местные жители видят оленя. Животное с испуганным видом бегает между домами и по тротуарным дорожкам в поисках более спокойного места.

Откуда взялся этот олень, не известно. Возможно, сбежал от Деда Мороза, шутят петербуржцы. На кадрах видно, как животное пробегает по Саперной улице Пушкина. Осмотревшись по сторонам, парнокопытный «товарищ» решил уйти подальше от суеты шумной дороги, по которой ездят машины, и направился в сторону двора. Там он хотя бы сможет найти, чем поживиться на еще не покрытой толстым слоем снега лужайке.

- От саней Деда Мороза отстегнулся. Когда почувствовал, что впереди сезон пахать как раб на корпоративах, - пишут очевидцы в социальных сетях.

Жители Петербурга сняли на видео перепуганного оленя, бегающего по улицам города.

Однако, несмотря на такой необычный случай, олень – это все же дикое животное, а город не самая благоприятная и безопасная для него среда. Здесь он может попасть под машину, что обернется трагедией не только для друга Деда Мороза, но и для самого водителя. Поэтому удивительно, почему люди, заметившие животное не позвонили в соответствующие службы по отлову или хотя бы в МЧС. Тем более что в социальных сетях уже сообщили, что олень сбежал в районе ЖК «Александровский» и даже указан номер телефона женщины, которая его разыскивает.

Сообщается, что последний раз «помощника» Деда Мороза видели в Пушкине, когда он направлялся в сторону Церкви Сергия Радонежского. Может быть, он перепутал декабрь с январем и решил отправиться пораньше праздновать Рождество. Но мы надеемся, что в скором времени люди проявят бдительность и животное оправится домой в сказочный лес.

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