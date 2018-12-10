Студенты-архитекторы предложили Петербургу новый символ

Конкурс «Золотой Трезини» проходил в Петербурге впервые, но сразу же привлек внимание строительной и архитектурной общественности. Его особенность заключается в поиске лучших проектов не только по строительству новых зданий, но и по реставрации и реконструкции. Конкурс также выявляет самых интересных представителей дизайна – как интерьерного, так и ландшафтного.

К участию в двенадцати номинациях были допущены 170 проектов. За победу в конкурсе наравне с опытными архитекторами боролись студенты, проходящие обучение по архитектурным специальностям в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ), Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени. Репина при Российской академии художеств и других вузах.

К примеру, на звание лучших в специальной номинации «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга», организованной при поддержке ГК «Ленстройтрест», претендовали 32 проекта.

- Мы рады поддержать конкурс, дающий возможность молодым людям поверить в себя, раскрыть свой творческий потенциал и принять участие в градостроительном развитии Петербурга. В отличие от крупных мастерских и проектных институтов начинающие архитекторы готовы к более инновационным и смелым решениям, которых иногда не хватает в современных девелоперских проектах, – считает генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев. - Взаимодействие застройщиков и молодых специалистов может происходить на этапе проектирования, когда требуется креативный подход в оформлении фасадов, благоустройстве территорий, разработке дизайна мест общего пользования, развитии общественных пространств

Ну а победителем специальной номинации на лучший проект, который может стать новым символом Петербурга, стал Музей эволюции архитектуры в Санкт-Петербурге. Работа предлагает новые принципы и методы подхода к проектированию музеев архитектуры.

Модель Музея эволюции архитектуры. Фото предоставлено организатором конкурса.

- Для действующих музеев характерна традиционная компоновка «в стенах» и часто в существующих зданиях. Главная задача концепции нового музея – показать эволюцию визуальным языком архитектуры, продемонстрировать этапное взаимодействие новизны (взгляд в будущее) с фактором преемственности (взгляд в прошлое), - рассказывает автор проекта Ахсарбек Гаглоев.

Начинающий архитектор предложил выстроить экспозицию в пространстве, отражая принцип восприятия и динамику развития зодчества во времени и пространстве. Музей эволюции – это город, сжатый до размеров, необходимых для экспонирования. Эволюция города и эволюция архитектуры в философском смысле здесь выступают синонимами.

- Для начинающих архитекторов победа в профессиональных конкурсах – это отличный старт и возможность проявить себя. Кроме того, формат открытого архитектурного конкурса не только позволяет акцентировать внимание общественности и девелоперского сообщества на определенных проблемных точках в градостроительном планировании и развитии общественных пространств, но и обозначить возможные варианты решения вопросов, а иногда и предложить конкретные рекомендации, - добавил Денис Заседателев.