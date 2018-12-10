В Ленобласти прошли Дни культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Дни культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока прошли в Доме дружбы Ленинградской области в минувшие выходные. В гости в Петербург съехались представители семнадцати народов, живущих в четырнадцати субъектах России, от Москвы и до Камчатки.

– Ленинградская область открыла особую страницу своей истории: регион, который входит в топ лучших по реализации межнациональной политики, проводит первый фестиваль культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, – отметил на открытии директор Дома дружбы Владимир Михайленко. – Без всякой натяжки, их уникальные культуры, история, обычаи – наше национальное достояние. Остальные народы могут поучиться у них бережному отношению к своему наследию.

Выставка могла бы потягаться с экспозицией Этнографического музея. Фото: Дом дружбы Ленинградской области

Коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 49, и 26 из них живут в Ленобласти.

– Семьдесят процентов территории России – иногда мы даже не задумываемся, насколько она огромна, – заселяют наши коренные малочисленные народы, – напомнил директор Института народов Севера РГПУ имени Герцена Игорь Набок.

В августе областной Дом дружбы заключил соглашение с федеральной Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Их культуру в Ленобласти поддерживали и раньше, но теперь работа приняла системный характер. Первым проектом стали Дни культуры на Потемкинской. Повторить их здесь собираются и в следующем году.

– За два дня мы покажем наше национальное творчество, обычаи, традиции – предварила начало фестиваля первый вице-президент ассоциации Нина Вейсалова. – А впереди еще много интересных мероприятий: с Домом дружбы будем дружить.

Все два дня на Потемкинской работали мастер-классы. Фото: Дом дружбы Ленинградской области

Открыл фестиваль танец шамана, который провел обряд благословления. Все два дня у Дома дружбы не утихали народные песни. Гостей обучали горловому пению и танцам, угощали олениной и выпечкой. Оба флигеля дворца заняли выставки художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.

– Проект действительно уникальный, – отметил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Евгений Сиренький. – А выставка народных промыслов может даже потягаться с экспозицией Этнографического музея!

Следующая встреча друзей Севера, Сибири и Дальнего Востока пройдет в апреле в Сокольниках. Приедет в столицу и делегация из Ленобласти. В планах – конференции, выставки, уроки культуры и письменности.