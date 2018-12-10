64 светлые и темные истории двух друзей и соперников. Такие честные, что могут показаться вымыслом. Наполненные юмором так, что могут стать легендами. Противоположные на столько, что могут стать единым.

Говорят, весь мир – театр. А мы скажем: весь мир – шахматная доска, с бесконечным множеством ходов и вариантов развития событий. На сцене две фигуры, за плечами которых своя история, своя концепция игры и своя тактика. Кто их армия? Кто их королевы? Кто победит?

Один – объехал почти весь мир и вернулся в любимый Петербург, второй бросил культурную столицу, выбрав столицу белокаменную. Питер против Москвы. Мечты против опыта. Сценарий против импровизации. Вы уже решили на какой вы стороне?

Вам предстоит окунутся в историю, которая могла бы стать сценарием для нового реалити- шоу. Но в ней не будет хайпа, только овации. В ней не будет кулис, но будет театр. Это будет игрой…но в жизнь.

Шац и мат, господа!

Автор Stand-up комедии и исполнитель – Антон Борисов.

В роли Шаца – Михаил Шац

Адрес: Санкт-Петербург, ДК им. «Ленсовета» (Каменноостровский пр., д.42).

Антон Борисов – один из основателей жанра stand-up комедии в России, участник телепроектов «Ленинградский stand-up», «Смех без правил», «Убойная Лига» и «Comedy Баттл».

Михаил Шац - автор и ведущий популярных юмористических программ на СТС «Слава Богу, ты пришел», «О.С.П.-студия», «Хорошие шутки», обладатель «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы».

20 декабря 2018 года, ДК им. Ленсовета (Каменноостровский пр., д. 42)

Начало в 19:00

Телефон для справок: 922-27-72

Билеты на сайте kassir.ru.

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