На стадионе в Петербурге впервые пройдет хоккейный матч

Футбольное поле на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге постепенно трансформируется и превращается в ледовую площадку для хоккейных матчей. Стадион в скором времени наполнится звуками коньков и клюшек российской сборной и петербургской команды СКА. Это первый раз, когда новая петербургская арена преображается подобным образом.

Фотографии с главного стадиона Северной столицы на Крестовском острове появились в социальных сетях хоккейного клуба СКА. На них можно увидеть, как полным ходом идут работы по изменению футбольной площади в ледовую арену. На всем поле на данный момент нет газона, а так как размер хоккейной коробки значительно меньше, чем для футбола, то лед залит только в самом центре всей площади.

- Вместимость арены на предстоящих матчах будет составлять около 78 тысяч зрителей, - говорится на официальном сайте Федерации хоккея России.

Уже в воскресенье, 16 декабря, стадион на Крестовском будет выглядеть вот так. ФОТО twitter.com/russiahockey

Дело в том, что освободившееся место на футбольном поле планируется использовать по полной. Вокруг хоккейной коробки будут установлены дополнительные трибуны, что позволит увеличить вместимость стадиона на 10 тысяч человек. Сейчас «Газпром арена» во время футбольных встреч вмещает 68 тысяч зрителей.

Отметим, что практика трансформации футбольных стадионов в ледовые площадки существовала даже в СССР. Так что то, что мы увидим 16 декабря на Керстовском, вовсе не какое-то ноу-хау. В итоге в декабре стадион «Газпром арена» примет два хоккейных матча под общим названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018». Первый пройдет 16 декабря. На свеженьком льду «Газпром арены» встретятся сборные России и Финляндии в рамках Кубка Первого Канала. А 22 декабря, в день рождения отечественного хоккея там же будет сыгран матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

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