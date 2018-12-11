Накрываем стол к Новому 2019 году: За горошком сегодня, а за хлебом - 31 декабря

Новый год уже пришел. По крайней мере в магазины Петербурга. С конца октября на видное место выставлены самые ходовые «праздничные» продукты: конфеты, алкоголь, консервация. При этом цены на новогодний ассортимент заявлены ниже обычных.

Смело отправляем в продуктовую корзинку главный напиток Нового года - шампанское. То же самое касается прочих напитков, как безалкогольных, так и горячительных. В принципе даже соки можно приобрести заранее, предварительно, правда, посмотрев, не истекает ли срок годности. Если с датами все нормально, то до 31 декабря с ним ничего не случится.

Даже если вы еще не продумали меню праздничного стола, есть продукты, которые пригодятся вам в любом случае. Консервация для салатов вряд ли испортится за месяц (не забываем посмотреть срок годности), поэтому добавляем к покупкам консервированные кукурузу, горошек, маслины, оливки, фасоль, маринованные огурцы и помидоры. Никаких проблем не будет с мукой и орехами. В предновогоднем ажиотаже могут подорожать и они. Конечно, не больше, чем на десять рублей, но все равно неприятно.

Долго пролежит в холодильнике и то, чем вы будете заправлять эти салаты, то есть приправы и пряности. Майонез, кетчуп, горчица, различные соусы и сушеные травы немного весят, так что их можно прихватить с собой при рядовом походе в магазин. Много места на полках они тоже не займут.

Уже сейчас можно купить сухую колбасу, икру в баночках. И опять-таки обязательно проверяйте срок годности. Эти продукты лежат долго, но никто не гарантирует, что они не на «последнем издыхании». При этом недобросовестные продавцы пользуются предпраздничным ажиотажем, чтобы сбыть залежалый товар.

Кстати, даже мясо и рыбу можно купить сейчас, если не против, что они будут дожидаться праздника в морозильной камере. Если же свежесть для вас принципиальна, то к этим прилавкам нет смысла подходить раньше 29-30 декабря. Или же купить продукты, упакованные в вакуум.

Консервированные кукурузу, горошек для салатов, а также маслины, оливки и фасоль можно покупать заранее.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конфеты - это основной подарок детям и неплохой ни к чему не обязывающий сувенир для знакомых. Поэтому цены на сладости подскакивают в среднем на десять процентов начиная с конца ноября, когда на полках появляются первые новогодние вкусные наборы. Поэтому лучше купить их уже сейчас, тем более что потом вам придется выбирать из того, что осталось. Лучше взять побольше - кто знает, как часто вам придется прихватывать коробочку с собой в гости.

Уже сейчас можно прикупить и мороженое. В морозилке оно спокойно долежит до праздничного стола. Туда же, к слову, без проблем отправятся замороженные овощи и ягоды, а также тесто и морепродукты.

БДИ!

Свои рекомендации дает Роспотребнадзор: Смотрите на этикетки и сроки годности

- Покупать продукты надо только в магазинах. В первую очередь мы говорим о консервации и о том, что очень быстро испортится. «Домашние огурчики и грибочки», конечно, вкусны, но могут стать причиной ботулизма.

- При покупке продуктов нужно внимательно читать этикетку. Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование изготовителя продукции, его юридический и фактический адрес, состав продукта, масса, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевую ценность.

- Если вам некогда готовить и вы решили закупиться в супермаркете салатами и жареной курочкой или чем-то еще уже приготовленным, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке, а пирожные с кремом, торты храните только в холодильнике и не забывайте о том, что это скоропортящиеся продукты.

НА ЗАМЕТКУ

- Хлеб лучше покупать за день до праздника.

- Сырое мясо - за два-три дня.

- Срок годности торта - не больше пяти дней.

- Бананы покупайте непосредственно 31-го, иначе они быстро почернеют и начнут гнить.

- Молоко и сливки лучше брать стерилизованные - они могут храниться несколько месяцев.

- Сливочное масло может пролежать в холодильнике до двадцати дней.