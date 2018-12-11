В Президентской библиотеке презентовали книгу Даниила Гранина, приуроченную к его 100-летию

Снежный декабрьский день. У Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина толпятся гости. Десятки людей разного возраста, от юных студентов до почетных профессоров, спешат на важное событие — презентацию собрания сочинений «Д.А. Гранин и молодежь: университетские тексты». Это издание приурочено к 100-летию выдающегося писателя, которое будет отмечаться в 2019 году по указу Президента РФ Владимира Путина. И пускай юбилей в следующем году, готовиться к нему начали уже сейчас. Одна из первых ласточек – открытие мультимедийной фотовыставки, на которой представлены снимки из архива Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, где Гранин был почетным доктором, ну и, собственно, выпуск уникальной книги с текстами, которые впервые собрали воедино.

Даниил Александрович – личность легендарная, писатель, ставший классиком еще при жизни. Лауреат различных премий, как в области литературы, так и за общественную деятельность. Всему миру он запомнился своими яркими произведениями, хлесткими высказываниями, чего стоит его выступление в бундестаге в 2014-ом году! Он создал словесный памятник блокадному Ленинграду, даже немцы аплодировали стоя.

Это одно из первых мероприятий юбилейного года выдающегося писателяФото: Алена ЧИЧИГИНА

- Его размышления о судьбах России и превратностях ее истории, состоянии отечественной культуры, нравственности, проблемах воспитания и образования пронизаны подлинным гуманизмом, тревогой и мудростью, - открыл встречу профессор, ректор СПбГУП Александр Запесоцкий. – Никто не остается равнодушным после прочтения его произведений. Он был большой друг нашего университета - выступал с лекциями, участвовал в научных форумах, круглых столах и читательских конференциях. А еще он мой личный приятель, с которым мы обсуждали события в мире и в стране. Я для себя не могу сказать, кто для меня Гранин. В первую очередь, мыслитель, с книгами которого надо познакомиться каждому. Это классик, который остается всегда современным.

В новой книге 66 эксклюзивных текстов, созданных им за более чем двадцатилетний период сотрудничества с Университетом. Составителем и научным редактором издания стал его друг Александр Запесоцкий. Это не первая книга, которую они выпустили вместе, до этого были «Зубр» и «Интелегенды». И вот теперь «Гранин и молодежь».

Студентка Ксения поделилась своими впечатлениями о собрании сочиненийФото: Алена ЧИЧИГИНА

Ну и раз это издание так называется, нельзя было не дать слово самой молодежи. Собственно, к ним по большей части и обращается автор.

- Я скоро оканчиваю учебу, уже в мае защищаю диплом, естественно, меня мучает вопрос: «А что дальше?», - поделилась своими мыслями будущая актриса, студентка СпбГУП Ксения Пудовкина. – И вот, практически наугад я открыла книгу Гранина на какой-то странице и прочитала одну очень мудрую мысль, приведу ее недословно. Необходимо определиться со своим предназначением в жизни, но ничего страшного, если ты потратишь всю жизнь на то, чтобы его определить.

Книга в ближайшее время будет доступна на сайте университета, а также на электронных ресурсах Президентской библиотеки. В следующем году на этой же площадке пройдут открытые уроки, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, основынные на произведениях Гранина, его военных воспоминаниях. И это еще не все. В течение 2019-го еще будет множество мероприятий и не только в Петербурге, а по всей стране, не раз еще почтят память этого выдающегося человека.