Милонов попросил Беглова не принимать Генплан Петербурга

Любой город и в России и в мире развивается не хаотично, а согласно его генеральному плану. И Петербург – не исключение. Не так давно городской парламент принял во втором чтении главный документ, который теперь лишь осталось подписать врио губернатора Александру Беглову. Но, неожиданно, против такого решения выступил депутат госдумы Виталий Милонов.

- Нашему городу сейчас не нужны новые муравейники, которые, согласно последнему Генплану, должны появиться в ряде районов, - заявил парламентарий в интервью радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

По словам депутата, на планируемых к застройке территориях появятся десятки домов и тысячи жителей, что ляжет тяжким бременем на инфраструктуру города. А инженерные сети и дороги уже и так не справляются с нагрузкой. Как пример Виталий Милонов привел Пушкин.

- В микрорайонах Славянка и Детскосельский люди стонут от сложившейся ситуации. Они, мягко говоря, недовольны, - заявил депутат.

Именно поэтому парламентарий и предлагает Александру Беглову наложить мораторий на крупное жилое строительство, которое уже на стадии проекта вызывает протест у петербуржцев, не подписывать Генплан, а вернуть его в городской парламент на статус второго чтения и до поры «заморозить» документ.

- Необходимо в кратчайшие сроки разработать стратегию строительного развития Санкт-Петербурга, в которой будут отражены мнения самих горожан по каждой конкретной территории, - уверен Милонов.

Сейчас, по его мнению, важнее решить уже имеющиеся в районах-«муравейниках» проблемы, чем застроить очередное капустное поле. Городу остро не хватает дорог, социальных объектов. Особенно это заметно на границе с областью, где в мгновение ока вырастают каменные джунгли.

- Мы не должны превращать свой родной город в ухудшенную копию Каира или Багдада. Жизнь в Петербурге для людей должна быть, как минимум, комфортной, а принятый недавно Генплан больше похож на уплотнительный застройку, - написал в обращении к главе Северной столицы Виталий Милонов.