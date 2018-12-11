Украина отказалась выдавать главу банды «черных риэлторов», на счету которой 8 убийств петербуржцев

8 убийств, 11 похищений и 17 отобранных квартир. Эта банда «черных риэлторов» была одной из самых масштабных за всю историю Петербурга. В жестокую группировку входили 25 человек. Среди них были бизнесмены, милиционеры, чиновники, работник театра, свой киллер-мясник, маньяк «Ганнибал Лектор» и 80-летняя пенсионерка. Для своих жертв преступники устроили целое кладбище, а их квартиры продавали через свое агентство недвижимости. Банду поймали, когда преступники похитили очередную жертву. Всех преступников отдали под суд, но лидеру банды удалось бежать. Во время перерыва суда он вышел покурить и исчез.

«НАША ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ»

Кровавую банду организовали трое друзей: Иван Шинкаренко, Вадим Плесков и Александр Меличев. Шинкаренко в то время работал чиновником, и к нему стекались списки тех, кто нуждается в социальной помощи. Именно они потом в основном и становились жертвами бандитов. Плесков взял на себя самую грязную работу – убийства. А Александр Меличев исполнял роль юриста. Следил, чтобы к сделкам купле-продажи было не подкопаться.

- Для продажи квартир сообщники основали свое агентство недвижимости с лозунгом: «Наша эффективность захватывает дух», - рассказывают силовики. – Фирма называлась «Балтийский альянс». Именно через нее и проходили все продажи квартир жертв. Естественно, покупатели даже не подозревали, что бывший собственник уже мертв и закопан в лесу.

Члены банды действовали по отработанной схеме. Искали пьющих мужчин или одиноких пенсионеров. Угощали алкоголем и между делом интересовались – почему те так бедно живут. Когда те начинали жаловаться на свои скудные сбережения, «агенты» находили для них решение. Продать свою квартиру и обменять на маленькую или в другом районе, естественно с доплатой. Деньги за это сулили не маленькие. У опьяненных жертв от таких денег кружило голову. И они были готовы подписать любое заявление на продажу или дарственную. В тот момент они даже не понимали, что подписывают себе смертный приговор.

Шинкаренко, по версии следствия, возглавлял "банду" риэлторов

«КИЛЛЕРОМ БЫЛ РУБЩИК МЯСА В МАГАЗИНЕ»

Когда вся прелюдия была закончена, в дело вступал «группа зачистки». Жертв похищали и увозили за город, где держали до тех пор, пока сделка не будет закончена. Особо прытких попросту убивали и закапывали в лесу. Похищать людей бандитам помогали те, кто должен был защищать жертв – милиционеры. Например, когда одна из жертв в последний момент передумала продавать квартиру. Бывший оперативник приехал к нему домой в форме и под надуманным предлогом вывел из дома, после чего отдал его в руки бандитам.

- Еще двое милиционеров сами участвовали в похищениях, - говорится в обвинительном заключении.

Штатным киллером же банде выступал Насибул Ярахмедов, который работал рубщиком мяса в магазине. За каждую жертву ему платили по три тысячи долларов. На его счету были четыре жертвы. С владельцами квартир мужчина особо не церемонился. Забивал молотком или топором. Позже именно он показал при задержании кладбище убитых собственников. К слову, все деньги мясник тратил на игру в автоматах.

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГАННИБАЛ ЛЕКТОР»

Еще одним киллером в банде риэлтором был один из лидеров Вадим Плесков. За изощренные убийства между собой бандиты прозвали его «Ганнибалом Лектором». На его счету четыре убийства. Все жертвы – женщины. Расправу над владельцами квартир он выставлял как нападение сексуального маньяка. Иногда инсценировал самоубийство. Своими признаниями Ганнибал ужаснул даже опытных сыщиков.

- Все убитые жертвы приходили ко мне во сне, - заявил на допросах петербургский Ганнибал Лектор. Но сыщики отнеслись к его словам скептично. Ведь он вполне мог прикидываться душевнобольным, чтобы избежать наказания.

Адвокат Шинкаренко после побега подзащитногоФото: Тимур ХАНОВ

Когда же история о без вести пропавших все-таки доходила до милиции, в дело снова вступали «оборотни в погонах». Так заместитель начальника одного из отделов милиции за 20 тысяч долларов попросту уничтожил материал проверки по пропавшей женщине. Еще один материал проверки благодаря ему закончился отказом в возбуждении дела.

«ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ И СКРЫЛСЯ НА 7 ЛЕТ»

Преступников удалось задержать в 2008 году. Расследование уголовного дела и суд длились три года. К тому времени материалы по банде насчитывали около 300 томов. Часть бандитов взяли под арест, других – под подписку о невыезде. Среди них оказался и Шинкаренко. Такое снисхождение и позволило ему ускользнуть. Преступники потребовали суд присяжных, надеясь получить оправдательный вердикт. Но когда на оглашении приговора стало понятно, что избежать наказания не получится, Шинкаренко улизнул.

- Оглашение приговора было долгим, поэтому судья несколько раз делал перерыв, - рассказывают силовики. – В один из таких перерывов Шинкаренко вместе со всеми вышел покурить. Когда все стали заходить, он остался. Его хватились, только когда началось заседание. К тому времени он уже успел скрыться.

В итоге суд заочно приговорил Шинкаренко к 12 годам колонии. Лидера банды объявили в розыск. Но преступник будто провалился сквозь землю.

«ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ В УКРАИНУ»

Все это время сыщики не унывали. И вот спустя семь лет сыщики поделились своими стараниями. Силовикам удалось отыскать лидера кровожадной банды. Но тот воспользовался политической обстановкой.

- Мы его нашли, - поделились с «КП» силовики. - Шинкаренко сбежал на Украину. Но Незалежная его взяла и не выдала. Осадок, конечно, остался. Ведь на счету банды большое количество убийств.

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К слову, побег Шинкаренко на Украину вовсе не удивил силовиков. Ведь лидер банды родился там, в его семья жила в Харьковской области в селе Землянки. Именно оттуда позже он и перебрался в Петербург, получив здесь прописку. Вполне вероятно, что за это время беглец успел получить украинское гражданство. Именно поэтому соседнее государство и отказало в выдаче преступника.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Украина могла разорвать договор об экстрадиции»

- Я знаю, что до тех событий смены власти на Украине, вопрос экстрадиции решали на уровне Генеральной прокуратуры Украины, - поясняет ветеран МВД, подполковник Евгений Черноусов. - Это происходило без всяких проблем, лучше, чем с другими государствами. Это было в рамках двустороннего соглашения, в котором есть раздел об экстрадиции. Теперь я полагаю, что этот договор расторгнут в одностороннем порядке со стороны Украины. Естественно, что с учетом особо тяжкого преступления, какие бы отношения не были, прокуратура должны придти к компромиссу. Это выходит за рамки благоразумия.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Предполагаемый убийца Паши Костюнина сбежал на Украину

Это уже не первый случай, когда предполагаемый убийца бежит из Петербурга на Украину. Жителя Ленобласти Евгения Литовченко задержали по подозрению в нескольких эпизодах изнасилований и убийств детей. Маньяк признался и в убийстве мальчика Паши Костюнина, пропажу которого не могут раскрыть с 2011 года. Педофила стали вывозить на следственные эксперименты, он обещал показать, где закопал тело Костюнина. Но сам выждал удобный случай и сбежал. Позже его задержали на Украине. Тоже за убийство, где и осудили к пожизненному приговору, но не по российским преступлениям. К слову, сам маньяк тоже уроженец Украины. Возвращать его в российский суд Украина не стала.