В чем встречать Новый 2019 год: Астролог из Петербурга советует одеваться в золото

Даже если человек не верит в гороскопы, раз в год все равно наступает момент, когда он волей-неволей поддается маркетинговой истерии и участвует в спектакле под названием «Новый год по восточному календарю». Задолго до праздника начинаются думы: как украсить дом и нарядиться, чтобы не обидеть тотемное животное.

Да, китайский Новый 2019 год на самом деле наступит аж 5 февраля, но для празднующих это не имеет значения: тематические наряды они подбирают к 31 декабря. А тем, кто идет на новогодние корпоративы, нарядные платья и костюмы понадобятся еще раньше. Так что читаем советы астролога Хельги из Петербурга, в чем встречать Новый 2019 год и в ближайшие выходные отправляемся на шопинг.

АККУРАТНОСТЬ И ПЫШНОСТЬ

Итак, грядет 2019 год - Год Желтой Свиньи. Он же - Земляного Кабана. Да, хрюшки - животные неприхотливые, но это не значит, что можно прийти на праздник, «вывалявшись в грязи» - то есть небрежно одетым. Более того, угодить свинье особенно важно, ведь она завершает 12-летний круговой цикл. Угодите - будет весь год сопутствовать удача. Так что следим за качеством одежды: ни торчащей ниточки, ни пятнышка.

Считайте, что с цветом наряда вы уже определились: все оттенки от солнечного до горчичного. Сюда же золотой, песочный и даже при большом желании оранжевый. Мужчинам подойдут коричневые костюмы. Кстати, для самых экономных подсказываем: год уходящий, 2018-й, - год Собаки, также Желтой и Земляной. Прошлогодние наряды тоже могут подойти, но тогда нужно добавить новые аксессуары.

Если же вы не очень любите эти цвета, обратите внимание на нейтральный белый, кремовый, молочный. Или добавьте аксессуары этих оттенков в свой наряд - они принесут в вашу жизнь гармонию. Всегда в тренде беспроигрышные черный и белый. Но их точно нужно разбавить украшениями, чтобы не было впечатления, что вы и на корпоративе, как на работе.

- Украшения необязательно золотые, - говорит астролог Хельга. - Подойдет янтарь. Маникюр тоже не стоит делать ярким. Свинья любит естественность. Поэтому пусть гирлянды сверкают на елке. Свой образ с точки зрения цвета лучше сделать достаточно сдержанным. Обувь должна быть в первую очередь удобной - кабан твердо стоит на ногах, а прическа аккуратной - свинья небрежности не оценит.

С цветами разобрались, теперь что касается непосредственно стиля. Астрологи настаивают: хотите приманить удачу и богатство - надевайте пышное платье или юбку. Это в целом модный тренд всего 2019 года. Выбрали светлый костюм - дополните его притягивающим взгляд ожерельем, брошью или браслетом.

- А вот на платье можно позволить себе золотой декор, - полагает Хельга. - Он притянет изобилие.

Что касается мужчин, им советуют выделиться за счет ярких рубашек или аксессуаров: галстуков, ремней, обуви. Главное - не приходить в свитере и джинсах. Хрюшка не оценит.

И не забудьте пригласить за стол сам символ года. Хотя бы плюшевый.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ОТ ЧЕГО ОТКАЗАТЬСЯ

- От анималистических принтов - Свинья конкуренции не потерпит, тем более что хищников она, мягко говоря, недолюбливает.

- От вычурных нарядов - вульгарность здесь будет неуместна.

- От чрезмерной пышности. И здесь нет никакого противоречия с упомянутым выше модным трендом. Стилисты объясняют: пышной должна быть лишь одна деталь наряда. То есть если у вас блуза с объемными рукавами или жабо, низ должен быть максимально легким и летящим, иначе вместо модной красотки на празднике будет зажигать «баба на чайнике».

- От «агрессивных» нарядов - хрюшки весьма добродушные животные.

- От длинных «хищных» ногтей - в тренде естественность

КАК НАРЯДИТЬ РЕБЕНКА

Правила цветов, конечно, едины для всех. Но где ребенок, там и карнавал. Ведь вы будете ходить на елки. Да и дома будет забавно пощеголять в маскарадном костюме. Хрюшка - самый подходящий для этого образ. В магазинах уже наверняка есть множество нарядов разных поросят.

Если же не хочется быть как все, можно смастерить костюм любимого мультяшного героя. Свинки фигурируют во многих анимационных лентах, например, в «Винни Пухе», «Поросенке Фунтике» и, конечно, в «Свинке Пеппе».

КОНКРЕТНО

Цвет года - желтый.

Стихия - Земля.

Цвета - все оттенки желтого, горчичного, коричневого, бежевого, золотого.

Ткани - шелк, шифон, парча, атлас.

Металл - золото, янтарь.

Акцент на аксессуары - пояса, ремни, галстуки, часы.