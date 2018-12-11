«Чижику» дали еще одиннадцать месяцев

Только «Чижику» и дальше не везет. Сначала единственная в стране частная трамвайная сеть, которую строят в Петербурге в Красногвардейском районе, на полгода опоздала с пуском первой очереди. Следом депутаты едва не подали на вице-губернатора Александра Говорунова в суд. Затем, сразу после запуска, трамвай попал под обстрел хулиганов. А теперь сроки вновь сдвигаются. Планировали закончить к концу 2018-го – закончат к ноябрю 2019-го.

БОЛЬШОМУ ТРАМВАЮ – БОЛЬШИЕ СРОКИ

«Чижик» пошел на взлет весной 2016-го, когда власти и «Транспортная концессионная компания» заключили соглашение на тридцать лет на Петербургском международном экономическом форуме. Частная трамвайная сеть генподрядчика «ЛСР-Строй» должна была разгрузить Красногвардейский район, где живут 350 тысяч человек.

По проекту, осовременить нужно Косыгина, Ириновский, Рябовское, Наставников и Хасанскую. А это не только новые рельсы и контактная сеть, остановки и разворотные колодца, но и свое трамвайное депо и сами трамваи.

Карта новой трамвайной сети. Фото: Проект «Чижик»

Задумка инвесторов и чиновников – создать на выделенке первую в городе полностью автоматическую систему организации и управления движением. Остановки «Чижика» «умные»: с электронным табло, тревожной кнопкой и четырьмя камерами наблюдения, которые покрывают не только стеклянный павильон, но и всю платформу. Она идет вровень с полом подошедшего трамвая. Все – от информационного стенда и до разметки платформы – оборудовано для слепых.

Сам «Чижик», детище белорусского завода «Штадлер», тоже суперсовременный. Самый длинный в мире трехсекционный трамвай (33,45 метра) двухсторонний, с двумя кабинами машиниста, системами климат-контроля, табло и наблюдения. Есть в нем и вай-фай, и розетки для подзарядки телефонов, и возможность оплаты карточкой, мобильником и, через специальный аппарат, монетами и купюрами. Внутри умещается до 376 пассажиров.

«ПОНЯЛИ, ЗА ЧТО СТРАДАЛИ»

Несмотря на все плюсы, с самого начала «Чижик» забуксовал: возникли проблемы с передачей земли, подземными коммуникациями, на которые внезапно наталкивались строители, и самим грунтом, который оказался слишком «жидким». В итоге первый участок, от Хасанской до Ладожского вокзала, открыли не в ноябре 2017-го, а в марте 2018-го. Первый же рейс с пассажирами обстреляли из травмата.

– Поначалу, пока шла реконструкция, местные жители были страшно недовольны (потому что стройка перекрыла дороги. – Прим. ред.), – рассказали «Комсомолке» в «ТКК». – Но когда открыли первый участок, жалобы прекратились. Люди поняли, за что страдали: если средняя скорость обычного трамвай на городской сети – 12 километров в час, то здесь – 23. Человек гарантировано доедет до метро в два раза быстрее даже в час пик.

До конца года на линию выпустят еще шесть трамваев. Фото: Пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга

Сейчас работы по проекту выполнили наполовину. Частные трамваи бороздят Косыгина, Наставников и Хасанскую, впереди – Ириновский и Рябовское. Достроить сеть хотели до конца года. Но сегодня, во время тестового запуска нового участка на Наставников, сроки решили отложить на одиннадцать месяца.

Первым пассажиром нового трамвайного участка, от Косыгина до Ириновского, стал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. За пять минут до его появления на новенькой остановке на Ириновском, украшенной шариками, закончили устанавливать стеклянные секции.

ИНОСТРАНЦЫ НА РЖЕВКЕ

Сам трамвай градоначальнику понравился. К запуску нового участка к девяти «Чижикам» на маршрут №64 добавят еще шесть.

– Ведем переговоры с компанией «Штадлер» о создании производства в Петербурге, – отметил вице-губернатор Игорь Албин. – Это дало бы импульс обновлению подвижного состава во всем городе, ведь компания выпускает не только трамвайные вагоны, но и вагоны для железных дорог и метро.

А вот остановки, по словам Беглова, нужно доработать.

– Надо добавить консультационную службу не только на русском, но еще на паре языков, – отметил Беглов. – Мы сейчас начинаем вводить в центре города «умные» остановки, с которых можно будет вызвать такси, оплатить счета, получить консультацию на пяти языках.

В салоне помещается почти четыреста человек. Фото: Пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга

По словам председатель совета директоров «ТКК» Сергея Кербера, денег, потраченный на красивые остановки, не жалко: «современная транспортная инфраструктура – обязательное условие современного города».

– Мы специально планировали остановки как островки безопасности, – подчеркнул директор «ТКК» Сергей Окутин. – Камеры позволяют просмотреть всю платформу, а если кто-то нажимает на тревожную кнопку, все четыре автоматически фокусируются на него. Можно в режиме онлайн просмотреть практически весь маршрут. По проекту, у нас будет около 220 уличных камер. Информацией с них уже охотно пользуются правоохранители.

Данные с камер попадают в диспетчерскую «Чижика», а так уже решают, кого вызывать: «скорую» или полицию.

– В октябре у нас были случай вандализм: двое подростков забросали два трамвая камнями и повредили в них стекла, – рассказывают в «ТКК». – По камерам мы отследили, где они брали камни, как они их бросали, куда потом шли, в какой двор завернули. Хулиганов вычислили за вечер. Теперь их родители ищут деньги для компенсации ущерба.

ГАРМОНИЗИРОВАТЬ ОТНОШЕНИЯ

По новому участку идет приемка.

– Рассчитываем запустить его завтра. Или уж точно до конца недели, – добавил Окутин.

Депо «в высокой степени готовности», уже идет отделка.

Новые сроки снова могут сорвать разве что коммуникации. А вот земельные участки, по словам Албина, передадут под трамвай до конца февраля. Рисков по двум мостам, по которым пустят «Чижика», тоже нет: оба прошли обследования и перестройки не потребуют.

Градоначальнику все понравилось. Кроме остановок. Фото: Пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга

– Главное – гармонизация отношений между частной собственностью и городской, – отметил Беглов. – Мы не ставим пограничных столбов, у нас все совместное, но и несем совместные расходы. Городские трамваи должны быть современными, чтобы не разбивали новую сеть. И городскую сеть нужно подтягивать к уровню этой.

В будущем такие же частные трамвайные сети могут появиться в Колпине, Красном Селе, Шушарах, Рыбацком. Среди идей – совместить скоростные трамваи с открытым метро и железнодорожными вокзалами.