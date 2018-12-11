Финалистка «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина: Чтобы привлечь деньги в 2019 году, используйте зеркало

Надвигается год Желтой земляной свиньи и буквально каждый задается вопросом: чего ждать от своенравного животного. Своими прогнозами делятся все: от экономистов до астрологов. Один из самых волнующих вопросов – деньги.

«ДЕНЬГИ БУДУТ, НО НЕ У ВСЕХ»

Многочисленные эксперты утверждают, что финансовые проблемы никуда не денутся. Правда, коснутся они не каждого. Как говорит финалист «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина, деньги будут, но не у всех.

- Как бы человек не хотел - кому-то предписано одно, кому-то другое. Кто-то должен жить в безденежье, чтобы что-то понять. Он трудится-трудится, а денег все равно нет. Сложно объяснить, почему так. Однако с эти можно бороться, - говорит Ларина.

Как попасть в число тех, у кого купюры будут приятно шуршать в карманах? Привлечь богатства помогут простые магические ритуалы. Например, с использованием зеркала.

Татьяна Ларина - финалистка шоу "Битва экстрасенсов".Фото: Олег ЗОЛОТО

- Зеркало обладает накопительным эффектом, - объясняет экстрасенс. - Если я чего-то хочу, делаю посыл в зеркало: ставлю напротив него те вещи, которые ассоциируется с моим желанием. Затем смотрюсь в него весь год. Прошу зеркало отдать мне «заряд».

Любовь, деньги, здоровье: можно просить все, о чем только мечтаете. Правда, при одном условии. В то, что самодельный «алтарь» действительно обладает силой, необходимо поверить.

-Если хромает личная жизнь, положите фотографию любимого или сердечки. Едва дотягиваете до зарплаты - оставьте рядом монеты, золото, кольца. Да хоть портрет Билла Гейтса или «Капитал» Карла Маркса. Главное, чтобы эти вещи отражали смысл вашей просьбы, - советует экстрасенс.

Смешивать несколько желаний в одном зеркале Татьяна Ларина не советует. Для каждого должна быть своя «платформа».

- Деньги – это дьявольская история, это проверка. Любовь - это большое и светлое чувство. Они не должны переплетаться, - объясняет экстрасенс.

РИТУАЛ ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Еще одна новогодняя традиция – поджечь клочок бумаги и опустить в бокал под бой курантов – знакома каждому. Но даже в этом простом ритуале есть свои подводные камни.

- Никто не отменял информацию на бумаге. У всех людей есть код в пространстве: каждая буква его имени и каждая цифра даты его рождения. На всей планете они принадлежат только одному человеку. Второго такого – нет, - объясняет Татьяна. – История с шампанским действительно работает. Но перед тем, как поджигать бумагу, нужно написать на ней имя, фамилию и отчество полностью, а также дату рождения.

Следом должно идти желание. Татьяна предостерегает: не стоит сочинять трактат. Как и с зеркалами, перемешивать информацию нельзя.

- В Новый год огонь уносит желание в астрал, чтобы материализовать вашу идею, - делится экстрасенс. – Вы за столом делаете совместный ритуал. Для лучшего результата возьмитесь за руки, проговорите желание про себя, а затем вместе прокричите: «Желаю, желаю». Поймите, что в этот же момент также делают миллионы человек. Все они честны перед собой и искренны, благодаря чему посыл усиливается.

КОНКРЕТНО

Водолеев ждет яркий год, а раки обретут что-то важное

- У Овнов и Тельцов в 2019 году произойдет подъем. Эти знаки достигнут тех результатов, к которым стремились последние годы. Дождутся того, чего так долго хотели.

- У Близнецов все ни шатко ни валко. Их будет мотать – то вперед, то назад. Но в целом люди, рожденные под этим знаком, будут оставаться на одном уровне.

- Раки обретут что-то новое и важное в 2019 году. Это поменяет их жизнь и даст какие-то результаты.

- У Львов произойдут события, которые закалят внутренний стержень. Они станут сильнее внутри. Может случиться что-то негативное, но во благо.

- У Дев расширится диапазон творчества. Суждения станут не такими жесткими из-за опыта, которые этот знак приобретет.

- Весы будут довольствоваться тем, что есть, и максимально этому радоваться. В последние три месяца 2019 их ждет нечто непредсказуемое.

- У Скорпионов год будет стабильный, хороший. Однако в конце 2019 их ждут сложности. Будет, над чем подумать.

- У Стрельцов год начнется с неприятного удивления. В первое время они не смогут расслабиться. Жизнь постоянно будет подкидывать сложности.

- Козероги избавятся от людей, которые казались им близкими, но на самом деле вытягивали из них энергию.

- Водолеев ждет безумное количество ярких событий. И плохих, и хороших, и удивительных, и странных.

- Рыбам, рожденным в конце февраля, придется побегать, год пройдет в спешке. У остальных все будет спокойно.