2018-12-13T16:27:26+03:00
Общество

Каким будет метро в Петербурге к 2025 году: Смольный утвердил новую схему развития

На плане появились станции «Зоопарк», «Кудрово», «Коломяжская» и «Правобережное»
Лилия КОЗЛОВА
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Смольный согласовал новую отраслевую схему развития Петербургского метрополитенаСмольный согласовал новую отраслевую схему развития Петербургского метрополитенаФото: Олег ЗОЛОТО
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Правительство Петербурга согласовало новую отраслевую схему развития метро. В планах города к 2025 году удлинение существующих линий, открытие новых станций, вторых вестибюлей, множество пересадочных узлов. Через десять лет привычное Петербургское метро, скромное по московским меркам, превратится в настоящую транспортную паутину, в которой без схемы будет разобраться трудно.

- В новой схеме поменялось местоположение станций «Шуваловский проспект» и «Зоопарк», которые должны открыться в 2025-м году. Находиться вестибюли будут на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На схеме отразилась новая станция «Кудрово», которая будет находиться в Ленинградской области и электродепо «Правобережное», оно, скорее всего, появится за Ладожским вокзалом. Сейчас пока что идут предпроектные проработки по этому участку Лахтинско-Правобережной ветки.

Отраслевая схема развития метро Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Отраслевая схема развития метро Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

До 2025 новая строящаяся Красносельско-Калининская или коричневая ветка обретет станцию «Красносельское», «Юго-Западная», «Улица Доблести», «Брестская» и «Сосновая Поляна». Судя по названиям, становится понятно, что добираться до окраин Петербурга или даже в Ленинградскую область станет значительно проще. Также к этой линии планируется подключить участок от «Петергофского шоссе» до станции «Стрельна», между которыми расположится «Константиновская». Однако ввод этих станций в эксплуатацию должен произойти только после 2030-го года.

Также после 2030-го года добираться до аэропорта «Пулково» станет проще. На схеме показано ответвление от красной ветки от станции «Проспект Ветеранов», которое будет включать в себя три станции: «Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково».

Кроме того, планируется, что у станций «Василеостровская», «Балтийская», «Приморская», «Пионерская», «Проспект Просвещения», «Проспект Большевиков», «Горный институт». По станциям «Василеостровская», «Балтийская» и «Приморская» появятся вторые вестибюли. Какой именно функционал они будут нести, пока не понятно. Некоторые появятся как пересадочные узлы, а некоторые для разгрузки пассажиропотока основных станций.

Схема развития метро в центре Петербурга Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Схема развития метро в центре Петербурга Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Особенно важно, что в Петербурге наконец-то появится кольцевая линия метро. Но ожидать ее также стоит только после 2030-го года. Она пройдет по уже существующим станциям «Петроградская», «Лесная», «Ладожская», «Елизаровская», «Международная», «Парк Победы», «Нарвская», «Адмиралтейская» и «Спортивная». Разумеется, на ветке будет еще множество других станций.

Осталось только немного подождать, когда же Петербургский метрополитен разрастется до планируемых масштабов. Согласно плану, до конца 2018-го года должны заработать станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Что ж, ожидаем, ведь до Нового года осталось всего 19 дней.

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