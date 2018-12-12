«Во все тяжкие» по-петербургски: Учителя начали варить амфетамин, чтобы спасти больных животных

Несколько лет весь мир с замиранием сердца следил за одним из самых популярных сериалов планеты «Во все тяжкие». Законопослушный учитель химии и примерный семьянин Уолтер Уайт занялся варкой сильного наркотика «метамфетамина», чтобы заработать денег. Многие тогда махнули рукой – «такое только в голливудском кино можно увидеть». Но фильм оказался куда реалистичнее. И для петербужцев культовая криминальная драма стала настоящей инструкцией по применению. Знакомьтесь с правдивой историей российского мистера Уайта.

«НИ КОЧЕГАРЫ МЫ, НИ ПЛОТНИКИ»

Американский учитель пустился во все тяжкие из-за тяжелого недуга - рака. У 35-летнего петербуржца Антона Семенова (имена изменены – прим. ред.) с легкими да и со всем остальным органами, к счастью, все в порядке. Хотя русский Уолтер Уайт, как и его сериальный прототип, тоже беспокоился о здоровье. Правда, не о своем. Семенов, по словам сотрудников прокуратуры, бывший учитель химии. Но на деле Антон – потомственный врач-ветеринар. В этой же профессии трудились его мать и отец. От лечения животных медик уже давно отказался. В последнее время он работал строителем в фирме своей красавицы-супруги. Но о братьях наших меньших не забывал.

- Сын мечтал о производстве протезов для животных, - поделилась с «КП-Петербург» мама врача Ирина Семенова. – Антон сконструировал эндопротез, который заменял сустав. Его можно было сделать из любого материала на основе углеводородов. Анатомически – это работающий сустав. Он вживляется в кость, и связки, которые не нарушены, его двигают. Суставы можно было заменить любые – даже тазобедренные. Но денег у него на это не было.

Антон подрабатывал строителемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поначалу заработать на свою заветную мечту Антон пытался честным путем. У Семенова была своя группа, где он рекламировал уже отремонтированные дома и квартиры. Но бизнес шел ни шатко ни валко. А ко всему прочему в последний год добавились еще и проблемы в семье.

«ВЫВОЗИТ, ПОТОМУ ЧТО МУЖИК»

«Если есть деньги, то семью никогда не потерять, дети всегда на первом месте и важнее всего, а мужик должен всех обеспечить. Он вывозит. Вывозит потому что – мужик».

Не исключено, что эти слова профессора Уайта вспомнил и петербургский «химик». До свадьбы с Олесей у Семенова было два брака. От первого остался сын-подросток, которому Антон исправно платил алименты. Но после третьей женитьбы финансов на всех стало не хватать.

- С Антоном дочка совсем недавно, - вздыхает мама Олеси Ирина Малинова. – Поженились в январе 2018 года, сразу же после его развода. Всего же вместе они полтора года, может чуть больше. Съехали от родителей совсем недавно. Жили в небольшой квартирке под Петербургом. Это родительская квартира. Отец у Антона умер, а мать приезжала туда только на выходные.

Денег на свою квартиру у молодоженов не было. Супруги попросту не могли себе позволить жилье в ипотеку. И на мужчину это, судя по всему, сильно давило. Тем более, в своей третьей супруге врач души не чаял.

Своего дома у супругов не былоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ПЕДАГОГ ОТ БОГА»

Между Антоном и Олесей Малиновой сразу же произошла «химия». И нет, вовсе не наркотическая. 31-летняя красавица Олеся от поклонников не знала отбоя. Малинова, как и Семенов, пошла по стопам родителей. Папа девушки – морской офицер, капитан 1 ранга, преподаватель престижного военного вуза. Мама - тоже педагог университета, обучает студентов истории.

- Дочка начала играть в учителя еще в пять лет, - продолжает Ирина Малинова. - Она сажала игрушки, делала для них тетрадки и учила писать и считать. Но если мы с мужем гуманитарии, то дочка пошла по другому пути. Она больше тяготела к естественным наукам. Считать она научилась в три года, представляете! Поэтому она и увлеклась биологией, биофизикой, биополимерами.

Олеся с красным дипломом закончила магистратуру в педагогическом университете и преподавала в петербургской школе физику. О себе девушка писала: «Амбициозный молодой специалист - учитель физики и астрономии из Санкт-Петербурга. Занимаюсь подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ по физике. Астрономию преподаю, пока только во внеурочной деятельности».

Олеся с детства увлекалась физикойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Она была предана школе и хотела закончить аспирантуру, - поясняет мама Олеси. - Это ее призвание. В этом был ее смысл жизни.

В школе Олеся проработала около года. И все дети были от нее в восторге.

- Она была хорошим учителем, - рассказывают об Олесе ее бывшие ученики. – Преподавала физику у 8 класса. Всегда интересовалась, как у нас дела. Хорошо и понятно все объясняла по своему предмету. Нам она нравилась.

«СВАРИЛ ПРЯМО НА КУХНЕ»

«Если мы делаем что-то во благо, то нам не о чем переживать. И нет блага выше, чем семья», - философски рассуждал мистер Уайт, думая о своем недуге. Не обошлось без тяжелых болезней и в российской версии опального учителя. Проблемы со здоровьем есть у отца Олеси. Не рак, но тоже серьезное заболевание, о котором родственники попросили не рассказывать. Проблем к этому добавлял еще и неправильно сросшийся перелом шейки бедра. Своими протезами Антон, скорее всего, хотел помочь и тестю. Сыграло ли это решающую роль, сам Антон умалчивает. Но как бы там ни было, вместе с учительницей-женой, по версии следствия, врач и решил встать на кривую дорожку.

- Это все спровоцировали силовики, - негодует Ирина Малинова. – Муж дочки это сделал. Да, этот момент был. Агенты силовиков заказали ему килограмм амфетамина. Говорят, что он делал его у себя дома. Но у них маленькая кухонька, соседи рядом – сделать наркотик в таких условиях невозможно. К тому же у него ни нужных компонентов не было, ни опыта. В итоге продал то, что получилось, и это не был амфетамин. А его выставляют прожженным дельцом. Он просто решил заработать денег, я предполагаю, для производства своих протезов для животных и людей. Он ведь даже эксперименты проводил, успешно вживляя свое изобретения. Это были лапы. Животное начинало ходить. Вот такая вот нелепость и такой кошмар.

Ученики об учителе физики отзываются только положительноФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ЗАДЕРЖАЛИ ПРЯМО В ШКОЛЕ»

Дочку, по словам матери, сейчас обвиняют в том, что она стала связующим звеном между мужем и заказчиком. Но родственники не верят, что учительница могла пойти на такое.

- Силовики пришли прямо к ней в школу, - недоумевает мама Олеси. – Они специально задержали ее там. И подбросили ей прямо в школе что-то. Она это сама видела. Придумали, что раз есть там физический кабинет, то надо бросить тень на ее школу. Дело строилось на провокациях. Фальсифицируются все протоколы.

Связными между «агентами» и Малиновой, по словам матери, по делу проходят друзья детства Олеси, с которыми она росла в одном дворе.

- Они говорили только то, что от них требовали следователи, - делится мама Олеси. – Сейчас силовики утверждают, что дочка активно занималась этим, когда заканчивался учебный год, когда у нее сдавали экзамены, надо было готовить базу для ЕГЭ, когда она писала диплом. Но это просто невозможно.

К счастью, супругов не постигла судьба Уолтера Уайта Фото: кадр из фильма

Сами же силовики придерживаются другого мнения.

- Бывшие учителя химии и физики обвиняются в совершении 6 преступлений – «производство и сбыта психотропного вещества – амфетамин - в особо крупном размере», - поясняют в прокуратуре. - Обвиняемый, обладая специальными познаниями в области химии, производил амфетамин по предварительным заказам, а обвиняемая подыскивала заказчиков и обеспечивала передачу психотропного вещества. Были установлены 6 эпизодов производства и сбыта вещества в общем размере 1 килограмм 285 граммов с мая 2017 года по февраль 2018 года. Психотропные вещества и оборудование для их производства были изъяты сотрудниками полиции из незаконного оборота.

Сейчас супругам грозит до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы. Но это лучше, чем судьба, которая ждала Уолтера Уайта.