2018-12-14T12:40:46+03:00
Общество

Арифметика добра: почему не стоит везти смартфоны и конфеты в детские дома

И как вместо удовольствия на минуту подарить детям-сиротам хороший старт на всю жизнь
Любовь Холопова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Как стать правильным Дедом Морозом для детей из детских домов?Как стать правильным Дедом Морозом для детей из детских домов?
Изменить размер текста:

Кирилл мечтает стать ветеринаром. Когда-то давно у него была собака, но однажды зимой она попала под машину и умерла. Бабушка тогда сказала, что если бы рядом оказался хороший врач, может, и спасли бы. Когда через полгода заболела бабушка - врачи были, но спасать было уже поздно: сгорела за месяц. С тех пор Кирилл живет в детдоме. Родителей он не помнит, о бабушке старается не вспоминать - слишком грустно становится. А вот бездомным кошкам и собакам помогает, чем может: подкармливает всех, кого видит. И надеется, что когда-нибудь сможет сделать для них еще больше - будет лечить от всяких звериных болезней.

Вот только шансов, что мечта Кирилла сбудется, не так много. Ведь он, как и многие другие обитатели детских домов, не знает, где учат на ветеринара и как туда попасть. Да и оценки у него так себе - в его классе практически никто не гонится за пятерками. А зачем? В ПТУ и так примут, а сутками сидеть над учебниками ради чего-то большего желающих немного…

К сожалению, таких детей в российских учреждениях для сирот очень много. Привыкнув и обустроившись в своем новом мирке, они часто теряют связь с «большой жизнью» за стенами детского дома. Рядом с ними только те, кто живет точно так же: такие же дети, которые не очень хорошо представляют свое будущее, не видят примеров упорного стремления к успеху.

При этом дети, конечно, сыты, обуты-одеты, обеспечены всем необходимым. О них заботятся. Им часто дарят подарки: еду, одежду, гаджеты… Особенно мощным поток презентов становится в праздники. Как рассказали нам в одном из детских домов, в Новый год на каждого воспитанника приходится - только задумайтесь - 10-15 подарков!

- Дети просто дуреют от бесконечных сладостей и потока восторженных визитеров, - признается директор учреждения, попросившая не называть ее имени.

А потом праздники заканчиваются. И дети снова остаются наедине со своим будущим.

"Комсомолка" решила разобраться, как стать "правильным Дедом Морозом" для ребят из детских домов.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму