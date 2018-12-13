Арифметика добра: почему не стоит везти смартфоны и конфеты в детские дома

Кирилл мечтает стать ветеринаром. Когда-то давно у него была собака, но однажды зимой она попала под машину и умерла. Бабушка тогда сказала, что если бы рядом оказался хороший врач, может, и спасли бы. Когда через полгода заболела бабушка - врачи были, но спасать было уже поздно: сгорела за месяц. С тех пор Кирилл живет в детдоме. Родителей он не помнит, о бабушке старается не вспоминать - слишком грустно становится. А вот бездомным кошкам и собакам помогает, чем может: подкармливает всех, кого видит. И надеется, что когда-нибудь сможет сделать для них еще больше - будет лечить от всяких звериных болезней.

Вот только шансов, что мечта Кирилла сбудется, не так много. Ведь он, как и многие другие обитатели детских домов, не знает, где учат на ветеринара и как туда попасть. Да и оценки у него так себе - в его классе практически никто не гонится за пятерками. А зачем? В ПТУ и так примут, а сутками сидеть над учебниками ради чего-то большего желающих немного…

К сожалению, таких детей в российских учреждениях для сирот очень много. Привыкнув и обустроившись в своем новом мирке, они часто теряют связь с «большой жизнью» за стенами детского дома. Рядом с ними только те, кто живет точно так же: такие же дети, которые не очень хорошо представляют свое будущее, не видят примеров упорного стремления к успеху.

При этом дети, конечно, сыты, обуты-одеты, обеспечены всем необходимым. О них заботятся. Им часто дарят подарки: еду, одежду, гаджеты… Особенно мощным поток презентов становится в праздники. Как рассказали нам в одном из детских домов, в Новый год на каждого воспитанника приходится - только задумайтесь - 10-15 подарков!

- Дети просто дуреют от бесконечных сладостей и потока восторженных визитеров, - признается директор учреждения, попросившая не называть ее имени.

А потом праздники заканчиваются. И дети снова остаются наедине со своим будущим.

"Комсомолка" решила разобраться, как стать "правильным Дедом Морозом" для ребят из детских домов.

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