2018-12-12T23:45:44+03:00
Звезды

«Под конец шоу не чувствовала ног»: Ольга Бузова собрала в Петербурге Ледовый дворец

Певица дала второй взрослый сольник в своей карьере
Степан СТЕПАНОВПавел РЫБКИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Певица выкладывается на все 100 на своих шоу.Певица выкладывается на все 100 на своих шоу.
Изменить размер текста:

Билеты на концерт Ольги Бузовой в ее родном Петербурге, говорят, закончились задолго до шоу. А это, на минуточку, несколько тысяч зрителей. Исполнительница хита «Мало половин» замахнулась на «Ледовый» и забила его сегодня практически под завязку! А чуть меньше месяца назад поп-дива собрала в Москве «Крокус». Это были первые такие масштабные шоу в карьере Ольги!

- Я не побоялась и сделала это: у нас был Sold out, – хвалилась Бузова в Инстаграме перед концертом в столице.

Правда, перед шоу «Принимай меня» 12 декабря в Северной столице каким-то образом нашлось еще несколько свободных билетов. Их Ольга за несколько часов до выхода на сцену отдавала практически даром - всего по тысяче рублей в руки, о чем сообщила опять же у себя в Инстаграме.

- Оля пела бы и для двух человек - ей совершенно не важно, сколько слушателей в зале, она все равно будет выкладываться на все 100, - поделились с «КП»-Петербург» мама певицы Ирина Бузова.

buzova86buzova86
Ледовый! Мой Питер
9487 отметок «Нравится»281 комментариевInstagram

С этим не поспоришь. Чего бы не говорили про Бузову, она работает на сцене на полную катушку. По мере способностей. Но нужно отдать ей должное: готовилась к выступлениям она серьезно. Мама Бузовой даже призналась нам, что не видела дочь несколько месяцев, а когда приехала к ней на шоу в Москву, то просто не узнала - так сильно Оля похудела... И все - ради шоу, где она не только поет, но и танцует, и выполняет непростые трюки. Не мудрено, что последние 20 минут на сцене Бузовой даются не легко.

- Под конец шоу я перестала чувствовать ноги! - призналась Ольга маме. – Было такое чувство, будто меня кто-то держит, а я продолжаю танцевать.

Попрощавшись со зрителями, Ольга сразу же после своего концерта в Петербурге написала в Инстаграм:

- В предверии моего первого стадионного шоу в родном Санкт-Петербурге, я безумно волновалась! Но выйдя на сцену и увидев ваши светящиеся глаза, все как рукой сняло... Это чистый кайф Я живу благодаря Вам, сцене и моей музыки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Просто фея»: Ольга Бузова подарила маленькой поклоннице корову и десять кур

И ищет тех, кто поможет отправить в Омскую область костюмы Деда Мороза и Снегурочки (подробности)

«Я сейчас больше нужна стране, чем мужчине»: Бузова снова пожаловалась на одиночество

Отчаявшуюся певицу пришлось успокаивать Билану с Киркоровым (подробности)

Ольга Бузова: Если до 35-ти не выйду замуж и не рожу, удочерю девочку

Перед первым большим сольным концертом певица пришла в студию Радио «Комсомольская правда» и откровенно ответила на наши вопросы (подробности)

После Big Love Show Ольга Бузова дала концерт в гей-клубе Петербурга

Фанаты встречали артистку дикими криками (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Светлаков: «С Ваней Ургантом чуть с ума не сошли, когда снимали последние «Елки»
Актер и ведущий шоу «Слава богу, ты пришел!» на СТС рассказал «Комсомолке», каково ходить в шубе в +30, из-за чего экономит на подарках и, почему «уральский мужичок» - это не про него
Новости 24
"Футбольные" шаттлы отвезут хоккейных болельщиков на "Газпром Арену"
Петербуржцы голосуют за "великое имя" для аэропорта Пулково
Суд вынес приговор троим полицейским, занимавшимся делом о наркотиках в Петербурге
Лжевоенный обвиняется в мошенничестве на сумму 600 тысяч рублей в Петербурге
На парковке у метро «Проспект Просвещения» лежит труп
На внутреннем кольце КАД загорелся автомобиль
Свидание с сайта знакомств обернулось уголовным делом в Петербурге
Пьяный мужчина поджог квартиру приятеля, чтобы скрыть его убийство в Петербурге
«Заминировшая» ночной клуб в Купчино пьяная петербурженка заплатит штраф
«Стена поэзии на Фонтанке»: Петербуржцы «написали» общее стихотворение
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заболела перед чемпионатом России
Фонтан кипятка бьет из-под земли в Кировском районе Петербурга
Новый ледокол «Евпатий Коловрат» построят в Петербурге
Машина вспыхнула на Комендантском проспекте в Петербурге
Петербуржцы получили доступ к городской системе видеонаблюдения
В Петербургском метро рассказали, сколько эскалатор перевозит за час пассажиров
В выборах губернатора Петербурга смогут участвовать самовыдвиженцы
Двух таксистов в Петербурге обокрали пассажиры
В центре Петербурга женщина на джипе протаранила 7 автомобилей и припарковалась в стену дома