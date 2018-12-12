2018-12-12T23:45:44+03:00
Звезды

«Под конец шоу не чувствовала ног»: Ольга Бузова собрала в Петербурге Ледовый дворец

Певица дала второй взрослый сольник в своей карьере
Степан СТЕПАНОВПавел РЫБКИН
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Певица выкладывается на все 100 на своих шоу.Певица выкладывается на все 100 на своих шоу.
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Билеты на концерт Ольги Бузовой в ее родном Петербурге, говорят, закончились задолго до шоу. А это, на минуточку, несколько тысяч зрителей. Исполнительница хита «Мало половин» замахнулась на «Ледовый» и забила его сегодня практически под завязку! А чуть меньше месяца назад поп-дива собрала в Москве «Крокус». Это были первые такие масштабные шоу в карьере Ольги!

- Я не побоялась и сделала это: у нас был Sold out, – хвалилась Бузова в Инстаграме перед концертом в столице.

Правда, перед шоу «Принимай меня» 12 декабря в Северной столице каким-то образом нашлось еще несколько свободных билетов. Их Ольга за несколько часов до выхода на сцену отдавала практически даром - всего по тысяче рублей в руки, о чем сообщила опять же у себя в Инстаграме.

- Оля пела бы и для двух человек - ей совершенно не важно, сколько слушателей в зале, она все равно будет выкладываться на все 100, - поделились с «КП»-Петербург» мама певицы Ирина Бузова.

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Ледовый! Мой Питер
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С этим не поспоришь. Чего бы не говорили про Бузову, она работает на сцене на полную катушку. По мере способностей. Но нужно отдать ей должное: готовилась к выступлениям она серьезно. Мама Бузовой даже призналась нам, что не видела дочь несколько месяцев, а когда приехала к ней на шоу в Москву, то просто не узнала - так сильно Оля похудела... И все - ради шоу, где она не только поет, но и танцует, и выполняет непростые трюки. Не мудрено, что последние 20 минут на сцене Бузовой даются не легко.

- Под конец шоу я перестала чувствовать ноги! - призналась Ольга маме. – Было такое чувство, будто меня кто-то держит, а я продолжаю танцевать.

Попрощавшись со зрителями, Ольга сразу же после своего концерта в Петербурге написала в Инстаграм:

- В предверии моего первого стадионного шоу в родном Санкт-Петербурге, я безумно волновалась! Но выйдя на сцену и увидев ваши светящиеся глаза, все как рукой сняло... Это чистый кайф Я живу благодаря Вам, сцене и моей музыки.

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