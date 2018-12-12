Бронзовый призер финала Гран-при Елизавета Туктамышева госпитализирована

Такого не ожидал никто. Фигуристка Елизавета Туктамышева из Петербурга, занявшая третье место в финале Гран-при и порадовавшая публику в Ванкувере очередным появлением на льду в купальнике, не выступит на чемпионате России. После возвращения в Санкт-Петербург она свалилась с воспалением легких и была госпитализирована. Фигуристка подкрепила неутешительную информацию выложенным в сеть фото градусника с температурой «38,5».

Туктамышева пропустит российский турнир из-за воспаления легких.

Безутешный тренер Алексей Мишин на просьбу корреспондента «КП-Петербург» рассказать о предполагаемых сроках возвращения ученицы на лед ответил SMS: «День тишины – скорбь».

Любопытно, что летевшие вместе с Туктамышевой и Мишиным из Ванкувера фигуристы и тренеры сборной России не заметили у Елизаветы никаких признаков болезни. Впрочем, просто так такой боец, как Туктамышева, на больничной койке не оказывается. Остается пожелать ей скорейшего выздоровления.

Елизавета с Алексеем Мишиным.Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководителям же Федерации фигурного катания на коньках России не позавидуешь. Понятно, что на чемпионате России в Саранске фигуристка из Петербурга не выступит. Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган ждет официального медицинского заключения, без которого сняться Туктамышева не может. Только это уже простая формальность.

А вот поломать голову над составом сборной для участия в чемпионате Европы в Минске функционерам придется. По положению о чемпионате России, автоматически в состав национальной команды попадают победитель и серебряный призер, а третью путевку в каждом из четырех видов программы выделяют на заседании тренерского совета. Если первые два места займут Алина Загитова и Евгения Медведева, вполне можно будет и Туктамышеву в состав команды включить. К концу января она должна восстановиться, а своими результатами на Гран-при место в сборной Елизавета, безусловно, заслужила. На этапе в Канаде обыграла Медведеву, да и в финале выглядела достойно.

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Если же либо Загитова, либо Медведева не завоюют в Саранске «золото» или «серебро» (при российских судьях такое возможно в случае огромного количества ошибок), функционерам придется поломать головы, а возможно, и наступить на горло собственной песне. Впрочем, Мишин даже обсуждать возможность выступления своей ученицы на чемпионате Европы не хочет. Для Туктамышевой главное сейчас – выздороветь. Пневмония – штука серьезная, и никакие медали не стоят того, чтобы возвращаться на лед раньше времени.

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