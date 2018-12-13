Как разнообразить новогодний стол? 5 советов от известного шеф-повара

До Нового года остается все меньше времени. А в списке дел еще добрый десяток пунктов: найти подарки, выбрать наряд, составить меню и приготовить торжественный ужин... Последняя задача попадает в разряд самых трудных. Нужно определиться с перечнем блюд и запастись терпением для кулинарного марафона. Справиться с миссией и заставить «ахнуть» всех гостей помогут несколько хитростей. Каких? Рассказывает шеф-повар ресторана «Русская рюмочная №1» Андрей Власов.

Совет 1. Убираем колбасу.

Новогодние салаты – неотъемлемая часть праздника. Такая же, как подарки и Женя Лукашин, который вновь и вновь прилетает в Ленинград вместо Павлика.

Самый традиционный из всех – оливье. Готовить его с «докторской» или «варенкой» начали еще в СССР. Забавно, что Союз уже давно распался, а обычай живет. Андрей Власов предлагает оставить эту привычку в прошлом.

- Колбаса – это не совсем правильно. Если взять курицу или отварить говядину, будет гораздо полезнее и вкуснее, - утверждает шеф.

Совет 2. Селедка под шубой по-новому.

Почетное второе место в рейтинге новогодних блюд занимает селедка под шубой. Набор продуктов для нее знаком каждому: сельдь, лук, картофель, яйцо (его, впрочем, кладут не все), морковь и свекла. Казалось бы, удивить гостей этим блюдом сложно. Но шеф-повар Андрей Власов знает, как это сделать. Хитрость в том, что свеклу нужно запекать, а не варить!

Для этого вооружимся фольгой и растительным маслом. Каждую свеклу нужно обмазать и плотно завернуть в фольгу - желательно сделать два слоя. Серебристые свертки отправляем в духовку на 1 - 1,5 часа. Время приготовления зависит от размера и «возраста» корнеплода. Если вилка входит в свеклу без труда – значит, она готова.

Шеф-повар ресторана «Русская рюмочная №1» Андрей Власов. Фото предоставлено Stroganoff Group.

Совет 3. Холодец из перепелки

Король зимнего русского застолья – холодец. Острый, чесночный, крепкий… Главный его ингредиент – бульон, который должен быть наваристым. Да таким, чтоб ложка стояла. Отлично подойдет свиная нога. Кладем ее в холодную воду и варим на медленном огне пять-шесть часов. За час до готовности в кастрюлю надо положить две крупных луковицы, целую морковь, два-три лавровых листа. Благодаря этому бульон обретет густой аромат.

- Что не говори, а горчица и хрен – это лучший выбор к холодцу, - отмечает Андрей Власов. - Еще бы я советовал положить рядом чеснок, чтобы можно было натереть корочку хлеба. Это придаст более выразительный вкус.

Для тех, кто бережет осиную талию, повар советует уменьшить калорийность блюда. Для этого, вместо свинины берем говядину или птицу. Например, перепелку или курицу.

Совет 4. Готовим майонез сами.

- Русское застолье – это один майонез. Салаты, закуски, бутерброды. Стол перегружен, все диетологи бьют тревогу. Человек переедает, а потом мучается, - разводит руками повар.

Поэтому заправку для салатов Андрей предлагает сделать самостоятельно. Рецепт домашнего майонеза можно найти в интернете. Обратите внимание, что масло нужно не подсолнечное, а оливковое. Желтки - перепелиные.

- Массу взбить вилкой или блендером. Соус получится гораздо легче и не будет таким вредным, - раскрывает секреты Андрей Власов.

Совет № 5. Основное блюдо украшает стол.

Тем, кто ломает голову над основным блюдом, Андрей Власов рекомендует выбрать что-нибудь солидное. Отлично украсят новогодний стол свиной окорок, утка, гусь, стерлядь, лосось. При этом с конкретным рецептом можно сильно не заморачиваться.

- Мясо – запечь на противне, рыбу – в фольге или на пергаменте. Соль, перец, ароматные травки – вот и весь рецепт, - улыбается повар.

Совет № 6. Идем веселиться.

Чтобы вдохновиться на кулинарные подвиги и зарядиться праздничным настроением, обязательно загляните в ресторан русской кухни «Русская Рюмочная № 1». На входе вас встретит северный олень, запряженный в настоящие русские сани. В самом ресторане уже стоит живая елка, играет душевная музыка, а каждый вечер здесь поют романсы.

Но 21 декабря все изменится! Будут танцы, будет смех и веселье! Ресторан приглашает всех желающих на новогоднюю вечеринку по мотивам любимого советского фильма «Карнавальная ночь». Авторский сценарий, живая музыка, обаятельные артисты и щедрые угощения – что еще нужно, чтобы провести репетицию Нового года?

Важно, что принять участие в торжестве можно даже самым узким кругом. Это отличная возможность отдохнуть вместе с коллегами или друзьями. При этом бронировать зал и готовить развлекательную программу не нужно. Все сделают за вас. Остается только праздновать и ни о чем не думать.

А если хотите организовать корпоративное застолье только для своей компании, ресторан может предложить интересное меню: запеченный молочный поросенок, фаршированный гречей и белыми грибами, томленый гусь или утка, стерлядь копченая со сливочно-хренным соусом. Также подготовлены подарки и приятные сюрпризы.

Кстати, при желании можно заказать новогодние угощения к своему новогоднему столу. А, выходя из дома 1 января, не забудьте, что в ресторане встречают гостей похмельными щами и рюмкой национального напитка!

А ЧТО ЕЩЕ?

При заказе банкета в январе и феврале — скидка 20%. Ведь раннее бронирование — это гарантия того, что праздник пройдет как по маслу.

КОНКРЕТНО

Где: «Русская Рюмочная № 1»

Адрес: Конногвардейский бульвар, дом 4

21 декабря — «Карнавальная ночь»

Стоимость программы: 500 руб./чел.

Телефон: +7 (812) 770-44-30

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