Почему перед Новым годом выгодно покупать квартиру

Экономия

Перед Новым годом объявления о скидках можно увидеть повсюду. Разумеется, любая акция - это в первую очередь маркетинговый ход, выгодный для продавца, но и покупатель может реально сэкономить. Особенно, если речь идет о покупке квартиры. Эксперты рынка недвижимости советуют: если вы рассматриваете варианты или уже выбрали конкретную квартиру, то новогодние акции – реальный способ сэкономить несколько сотен тысяч рублей. Или купить более просторное жилье, уложившись в имеющийся бюджет.

Дешевле не будет

Те, кто ждет обвала цен на недвижимость, зря теряет время. Дешевле квадратный метр точно не станет: на стоимость жилья в следующем году окажет влияние рост НДС, а также переход новых проектов на эскроу-счета, предполагающий недешевое банковское финансирование. Рост, как считают эксперты, составит 15-20%. Поэтому лучше купить квартиру под Новый год по старым ценам.

Хорошее настроение

Новоселье под Новый год - двойной праздник. Ключи от новой квартиры – это прекрасное украшение и для новогодней елки, и отличное содержимое для подарочного новогоднего носочка. Самым выгодным образом организовать это двойное торжество вы сможете, купив готовую квартиру в ЖК «Лондон Парк».

Комплекс комфорт-класса расположен в одной из лучших локаций Выборгского района, на проспекте Просвещения. В шаговой доступности от новостройки есть вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, магазины, поликлиники, метро. Кроме того, в рамках самого комплекса также появятся объекты, делающие жизнь еще более комфортной и безопасной. Здесь появятся торгово-развлекательный центр, фитнес-клуб с двумя бассейнами, школа и детсад.