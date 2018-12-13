Самая дорогая «однушка» России продается в Петербурге

Те, кто присматривает себе элитное жилье в Петербурге, могут заинтересоваться однокомнатной квартирой на Безымянном острове в Петроградском районе. Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что это обычная «однушка», стоит она практически 70 миллионов рублей. И это самая дорогая такая квартира на первичном рынке в России.

- Стоимость «однушки» в комплексе апартаментов премиум-класса «Императорский яхтъ-клуб» - 69,87 миллионов рублей. Площадь такой квартиры – 112,2 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ЦИАН.

Несмотря на то, что квартира имеет свободную планировку, из-за огромных панорамных окон с видом на реку, невозможно сделать больше двух помещений. Именно поэтому она считается однокомнатной. Тем не менее, жить в таких апартаментах – настоящая роскошь.

Комплекс апартаментов премиум-класса «Императорский яхтъ-клуб» Фото: ЦИАН

Но есть в Петербурге еще и очень маленькие квартиры площадью до 30 квадратных метров, аренда которых тоже далеко не каждому по карману. В основном такое жилье расположено в центральных районах города.

Например, арендовать небольшую квартиру в Центральном районе может обойтись в 38,5 тысяч рублей в месяц. При этом если снимать такое жилье посуточно, то заплатить за это придется примерно 2,43 тысячи рублей за 24 часа.

- Второе и третье место по дороговизне аренды заняли Адмиралтейский и Петроградский районы, где средние ставки при долгосрочной аренде квартир составляют 32 тысяч рублей, и это без учета платы за коммунальные услуги, - отмечают эксперты ГК «Метражи».

Немного дешевле долговременно снимать жилье в Василеостровском районе. Там квартира площадью до 30 квадратных метров обойдется в среднем в 30 тысяч рублей. Краткосрочная аренда также может обжечь карман, так как за сутки придется выложить около 2,3 тысяч рублей.

При этом, если присматриваться к квартирам с аналогичной площадью в более удаленных от центра районах Петербурга, то это обойдется примерно в 20 тысяч рублей за месяц. Суточные же ставки в удаленных от центра локациях редко превышают 1,5 тысячи рублей.