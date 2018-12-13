Классика по-петербургски: хоккеисты России и Финляндии сыграют на «Газпром –Арене»

От стадиона Ленина до берега Финского залива

«Матч состоится при любой погоде!» Узнаете веселое обьявление, уходящее в задорное спортивное детство? А ведь этот слоган был актуален и для профессионального спорта. По иронии судьбы город на Неве стал одним из последних в СССР, чья хоккейная команда перешла «под стены» с открытого воздуха. Игры ленинградского СКА до 1967-го года проходили на «улице» - стадионе имени Ленина (сейчас - «Петровский», - примеч.Авт.). После того, как в нашей стране был установлен рекорд посещаемости матчей на открытом воздухе – на чемпионате мира 1957 года в «Лужниках» за матчем СССР-Швеция наблюдали больше 50 тысяч зрителей. В ближайшее воскресенье, спустя 61 год, этот рекорд будет побит! Уже к четвергу продали около 60 тысяч билетов.

Хотя руководители Континентальной Хоккейной Лиги заговорили о возрождении «Зимней классики» (так называют хоккейные матчи под открытым небом) давно. Десять лет назад, на этапе зарождения КХЛ, ее тогдашний президент Александр Медведев обещал, что игра «на улице» обязательно состоится. Но время шло, а разговоры так и оставались разговорами. Да, cостоялся Матч всех звезд на Красной площади, но он получился камерным: трибуны на 2,5 тысяч, вход по пропускам, да и игра получилась «шутейная». Пришлось опять запасаться терпением. И с еще большим энтузиазмом поглядывать на другие страны, к которых «Зимняя классика» давно стала привычным событием.

Как превзойти «Лужники» и догнать Гельзенкирхен

И ведь это не просто необычный матч или обязаловка для уважения традиций. В Америке эти мероприятия стали одним из главных событий сезона, а местные клубы зарабатывают на матчах под открытым небом огромные деньги.

Впрочем, и в России матчи на открытом льду тоже в последние годы проходили. В Красноярске и Челябинске, Нижнем Тагиле и Твери, Кургане и даже в Москве (в «Парке Легенд»). Но только не на высшем уровне. Почему в Нижнем Тагиле можно было все организовать, а в сильнейшей после НХЛ лиге планеты нет, этот вопрос долго висел в воздухе. Кстати, еще прошлой зимой была задумка сыграть аж на Дворцовой площади, с временными трибунами. Но от заманчивого пейзажа отказались. Видимо, побоялись, что стены Эрмитажа рухнут от фанатских возгласов.

Наконей свершилось! 16-го декабря на футбольном стадионе «Газпром Арена» сыграют сборные России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала. А спустя 6 дней пройдет армейское дерби в рамках чемпионата КХЛ.

Так в Петербурге готовятся к «Зимней классике». Фото: Илья Смирнов

Зато в матчах на Крестовском острове организаторы матча (руководители СКА) поставили цель – побить европейский рекорд посещаемости в матчах на открытом воздухе! На чемпионате мира – 2010 в Германии встреча между хозяевами и сборной США на футбольной арене «Шальке-04» в Гельзенкирхене посетили 77 803 человека. Это достижение и собираются перекрыть в Северной Пальмире. Интрига! Хотя главный футбольный стадион Петербурга и вмещает «всего» 68 тысяч человек, но! К хоккею собираются добавить еще 10 тысяч - установят дополнительные трибуны и скамейки, впритык к хоккейной коробке. Устроят даже стоячие места, как в Европе. То есть, постараются вернуть ретро-дух того самого матча 1957 года в «Лужниках».