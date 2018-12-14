"Принимай меня": Сергей Шнуров подарил Ольге Бузовой шикарный букет роз

Молодой супруге Сергея Шнурова стоит волноваться. По крайней мере, так считают поклонники Ольги Бузовой, у которой 12 декабря состоялся большой сольный концерт "Принимай меня" в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Несмотря на слухи и сомнения в возможностях и талантах Бузовой-певицы, шоу удалось, а несмотря на возрастные ограничения 12+, на концерте присутствовали и четырехлетние фанатки Бузовой, которые подпевали про "мало половин" и "мир других мужчин".

Крутые спецэффекты, множество нарядов главной героини, тысячи фонариков в зале - фанаты Бузовой так визжали от восторга, что даже голос сорвали.

Цветов тоже было целое море. Но, пожалуй, самый шикарный букет Ольга получила еще в отеле, где она остановилась, приехав в родной Петербург из Москвы. Правда, ни записки в букете не было, ни намека на того, от кого подарок - цветы прислали инкогнито. Но все тайное, говорят, становится явным. И вскоре сотрудник администрации отеля прояснил ситуацию сцветами для Бузовой.

- Олечка, ты вчера искала хозяина букета этих шикарных роз.Сегодня я получил инструкции от Сережи Шнурова, который говорит, что этот букет от него, - заявил мужчина. Видео-подтверждение этому Бузова выложила в "Сторис" в своем "Инстаграме".

"Спасибо @shhurovs" и смайлик с сердечками опубликовала Ольга. К слову, Шнуров не в первый раз поддерживает Бузову и касается ее творчества. На недавнем шоу "Голос" его подопечная перепела "Мало половин" Бузовой и прошла в следующий этап конкурса.

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