2018-12-14T17:22:44+03:00
Звезды

"Принимай меня": Сергей Шнуров подарил Ольге Бузовой шикарный букет роз

Поклонники считают, что жене солиста "Ленинграда" уже можно волноваться
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ольга Бузова отметила презентацию шоу "Принимай меня" в Петербурге и 80-летие бабушки. ФОТО: InstagramОльга Бузова отметила презентацию шоу "Принимай меня" в Петербурге и 80-летие бабушки. ФОТО: Instagram
Изменить размер текста:

Молодой супруге Сергея Шнурова стоит волноваться. По крайней мере, так считают поклонники Ольги Бузовой, у которой 12 декабря состоялся большой сольный концерт "Принимай меня" в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Несмотря на слухи и сомнения в возможностях и талантах Бузовой-певицы, шоу удалось, а несмотря на возрастные ограничения 12+, на концерте присутствовали и четырехлетние фанатки Бузовой, которые подпевали про "мало половин" и "мир других мужчин".

Крутые спецэффекты, множество нарядов главной героини, тысячи фонариков в зале - фанаты Бузовой так визжали от восторга, что даже голос сорвали.

Цветов тоже было целое море. Но, пожалуй, самый шикарный букет Ольга получила еще в отеле, где она остановилась, приехав в родной Петербург из Москвы. Правда, ни записки в букете не было, ни намека на того, от кого подарок - цветы прислали инкогнито. Но все тайное, говорят, становится явным. И вскоре сотрудник администрации отеля прояснил ситуацию сцветами для Бузовой.

- Олечка, ты вчера искала хозяина букета этих шикарных роз.Сегодня я получил инструкции от Сережи Шнурова, который говорит, что этот букет от него, - заявил мужчина. Видео-подтверждение этому Бузова выложила в "Сторис" в своем "Инстаграме".

"Спасибо @shhurovs" и смайлик с сердечками опубликовала Ольга. К слову, Шнуров не в первый раз поддерживает Бузову и касается ее творчества. На недавнем шоу "Голос" его подопечная перепела "Мало половин" Бузовой и прошла в следующий этап конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Под конец шоу не чувствовала ног»: Ольга Бузова собрала в Петербурге Ледовый дворец

Билеты на концерт Ольги Бузовой в ее родном Петербурге, говорят, закончились задолго до шоу. А это, на минуточку, несколько тысяч зрителей. Исполнительница хита «Мало половин» замахнулась на «Ледовый» и забила его сегодня практически под завязку (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму