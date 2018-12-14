2018-12-14T12:18:41+03:00
Общество

«Чувствовать пульс общества»: Общественная палата Ленобласти подвела итоги 2018 года

И обсудила план работы на следующий год
Полина ЖУКОВА
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Председатель Юрий Трусов подчеркнул: курс, направленный на построение диалога на стыке общества и власти, остается прежним.Председатель Юрий Трусов подчеркнул: курс, направленный на построение диалога на стыке общества и власти, остается прежним.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Декабрь - время подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. Что удалось сделать, что не до конца, а что еще предстоит, обсудили в Доме Правительства Ленинградской области члены Общественной палаты. Глава 47-го региона Александр Дрозденко поблагодарил участников заседания за их основные достижения и активную работу.

- Общественная палата - это не просто структура, которая объединяет в себе общественные движения, активистов Ленинградской области. Это структура, которая позволяет нам чувствовать пульс общества, - отметил губернатор Ленобласти. - В 2018 году от Общественной палаты было получено 27 рекомендаций, тематика которых охватывает практически все направления жизни региона. Это и туризм, и сохранение культурного наследия, и работа административных комиссий и служб участковых уполномоченных, и образование, и дорожная сеть, и сельское хозяйство, и здравоохранение.

Глава региона добавил, что все рекомендации носили практический характер и содержали конструктивные предложения. Они приняты к сведению и исполнению правительством Ленинградской области. Кроме того, Общественная палата ведет целый ряд работ, связанных с взаимодействием с ресурсными центрами, поддержкой некоммерческих организаций - и грантовой, и бюджетным и внебюджетным финансированием.

В итоговом заседании принял участие и председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин. Он отметил, что Общественная палата стала площадкой для диалога общества и власти, где возможно обсуждение любых важных для жителей Ленобласти тем.

- Это важный инструмент в работе органов власти. И он позволяет транслировать проблемы, формировать приоритеты и привлекать внимание тех, кто сегодня осуществляет правление в Ленинградской области, - сказал Сергей Бебенин.

Среди острых вопросов, в решении которых губернатор Ленобласти надеется на активное участие Общественной палаты в 2019 году, оказались следующие. Во-первых, в регионе готовят структуру, подконтрольную администрации, которая поможет справиться с проблемными долгостроями. В них Ленинградская область планирует выкупать свободные квартиры для скорейшего завершения строительства. Второй важный вопрос на 2019 год - вопрос экологии. С нового года регион переходит на новую форму обращения отходов. По мнению Александра Дрозденко, для успешной реализации этой программы все институты общества должны принять в ней осознанное участие и диалог с обществом здесь будет необходим.

На итоговом заседании 2018 года председатель Общественной палаты Юрий Трусов отметил, что курс, взятый еще девять лет назад, остается неизменным.

- Мы сразу сказали, что мы люди, которые находятся на стыке двух ветвей власти - исполнительной и законодательной - и общества, граждан. Наша функция особенная, - сказал Юрий Трусов. - Общественная палата Ленинградской области в сосуществовании с муниципальными становится стержнем, который формирует гражданское общество.

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