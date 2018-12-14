ЧП в аквапарке в Петербурге: «Питерлэнд» закрылся после пожара в бане

В четверг, 13 декабря, в сауне аквапарка «Питерлэнд» в Петербурге было по-настоящему жарко. В одном из помещений банного комплекса вспыхнул пожар.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

Пожар в аквапарке «Питерлэнд» начался около десяти часов вечера. Как рассказывают посетители, сначала они почувствовали едкий запах гари. Затем заметили облако дыма, которое нависло над саунами.

На место ЧП прибыли 15 пожарных машин. Фото: группа "ДТП и ЧП" "Вконтакте".

- Мы были в аквапарке во время возгорания, - рассказывает Анна. - Я заметила дым и показала мужу. Он предположил, что что-то загорелось. Мы быстро начали уходить.

Женщина утверждает, что в этот момент люди еще купались в бассейне. Сообщений об эвакуации Анна не слышала. Зато она точно помнит, как на выходе ее встретил сотрудник, который предложил выбрать фотографии на память.

ВНЕЗАПНО ЗАКРЫЛСЯ

На место ЧП прибыли 15 пожарных машин и 60 спасателей. С пламенем они боролись в течение часа. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

- Возгорание произошло в конце рабочего дня. Когда о нем узнали сотрудники, посетителей немедленно эвакуировали, - поделился с «Комсомольской правдой» руководитель отдела маркетинга Андрей Викторович. – Никто не пострадал. Спасатели оперативно приехали и локализовали очаг.

На следующий день после ЧП аквапарк объявил, что ждет гостей в два часа дня. Как рассказал «КП» представитель торгово-развлекательного центра, табличка «не работает» появится только на двери одной из бань.

- Сегодня на месте должны работать дознаватели. Им предстоит разобраться в причинах происшествия, - уточнил представитель ТРЦ.

Однако планы неожиданно изменились. Первые посетители наткнулись на закрытые двери аквапарка.

Планы сотрудников аквапарка резко изменились. Фото: http://aqua.piterland.ru

- Приехали сегодня. По телефону и на сайте была информация об открытии в 14 часов. Все закрыто, дети крайне расстроены, - пожаловалась Анна Чекмарева.

Пока сотрудники не дают прогнозов о том, когда аттракционы будут готовы принять горожан. Они призывают следить за информацией на сайте и в социальных сетях.

КСТАТИ

В августе 2018 года у сотрудников МЧС уже возникали вопросы к «Питердэнду». Тогда Приморский районный суд приостановил деятельность ТРЦ на три месяца. Это было связано с нарушениями в работе пожарной сигнализации. Однако спустя неделю торговый центр открыли. Городской суд отменил решение Приморского райсуда.

- Нам удалось доказать, что постановление о закрытии вынесено с нарушениями, в частности, в отношении срока давности привлечения к административной ответственности. Кроме того, ЗАО «Стремберг», являющееся собственником, не известили о судебном разбирательстве, которое состоялось без его представителя. Все нарушения противопожарной безопасности были устранены. Сейчас ТРК «Питерлэнд» в полной мере отвечает всем требованиям, - сообщили тогда представители компании.