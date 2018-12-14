«Макияж и прическа для них также важны, как и счет на табло»: Все, что нужно знать о женском хоккее!

Петербургское «Динамо» – клуб уникальный. Он един в трех лицах. Есть мужская команда (выступает в Высшей хоккейной лиге), молодежная (в Молодежной хоккейной Лиге) и «Динамо» из женской лиги.

Хотя женский хоккей – дело абсолютно убыточное, да и полные стадионы в нашей стране ледяные валькирии пока не собирают. Да если б и собирали, женщины могут два месяца играть, потом два месяца только тренироваться. Сборная выезжает на международные турниры, возникают паузы. В лиге всего 7 команд – какой уже здесь бизнес…

При этом на международном уровне наши сборные выступают успешно. Трижды становились третьими на чемпионатах мира, на Олимпиаде в Пхенчхане остановилась в шаге от пьедестала. Это весомые достижения. Чтобы вам лучше понять, с кем приходится соревноваться, вот цифры – в России женским хоккеем занимается меньше 2500 спортсменок. Теперь сравните со странами–гегемонами женского хоккея – в Канаде, например, регулярно бегают с клюшкой 90 тысяч представительниц женского пола – в 45 раз больше, чем в России! В США – 80 тысяч…

Хоккей мягче фигурного катания

Наверное, девочки сторонятся хоккея по причине ложного предубеждения – мол, травмоопасно.

– Все убеждены, что это жесткий, агрессивный вид спорта, - говорит генеральный директор хоккейного клуба «Динамо» Сергей Черкас. - Но это не совсем так. Силовые приемы запрещены, столкновений нет, минимум единоборств. Девочки играют в защитной экипировке, поэтому редко возникают тяжелые повреждения. В фигурном катании упасть и сломаться после прыжка – значительно больше шансов. А когда штангой девочка хочет заниматься? Или выбирает бои без правил? Бокс? По сравнению с этими видами спорта хоккей – красота! Это задорно, веселее, чем у мужчин и еще возможность для барышни взглянуть на себя по-другому.

Семейная династия и в команду «по объявлению»

Откуда же появилась в Петербурге женская команда? Создать ее решили в «Динамо» решили в 2013-м году. Идея пришла, вероятно, из женской солидарности, к тогдашнему президенту клуба Наталье Скарлыгиной (бывшей жене Аркадия Ротенберга). Предложение приняли, и дамы не подвели. В двух последних сезонах команда занимала третье место в чемпионате ЖХЛ. В нынешнем тоже идет впритык к первой тройке. Да еще постоянно подпитывает кадрами сборную России. К примеру, на недавнем «Турнире Четырех Наций» за российскую сборную выступали три динамовки: защитницы Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова и нападающая Екатерина Смолина.

Максимум, что может произойти во время матча женских хоккейных команд – локальная стычка.

Вы спросите, а откуда приходят хоккеистки в «Динамо»? Здесь все просто. Многие девчонки в детстве занимались хоккеем вместе с мальчишками. Например, вратарь Милена Третяк пришла как-то на стадион вслед за братом. Сидела на трибунах, смотрела. Вдруг предложили выйти на лед – не хватало человека. Сначала попробовала себя полевым игроком, потом заняла место в воротах, из которых теперь никуда.

Есть и семейные династии в «Динамо». Один из тренеров команды - Юлия Сергеевна Карпова. Ее и дед, и отец были известными фигурами в советском/российском хоккее. Как она сама говорит, «всю жизнь провела на катке, постоянно где-то рядом с хоккейными площадками, поэтому у меня всегда было желание играть в хоккей».

Но есть и «выдвиженцы» из других видов спорта. Тех, которые связаны с коньками – шорт-трек, фигурное катание… Если девчонки не добивались там больших успехов, то брали в руки клюшки.

А Кристина Коротких занималась раньше конькобежным спортом, но увидела объявление в челябинской газете о наборе в секцию хоккея. С тех пор она хоккеистка. Елена Малиновская выступала в красноярской команде по хоккею с мячом, даже стала чемпионкой мира! И потом перешла в «шайбу».

Рыдать – так всей командой

И все-таки набирать хоккейную команду из женщин сложно. Кроме малого количество занимающихся, это и особенности регламента - подписать первый профессиональной контракт разрешается только в 17 лет. А до этого произойти может что угодно– девчонки могут пойти учиться, работать, ну, или оказаться поглощенными личной жизнью. Далеко не все, кто занимается в школах, доходят до взрослой команды.

Гвоздем программы в мужских матчах становятся кровавые шоу, когда игроки-силовики колошматят друг друга по несколько минут. А бывают ли такие разборки в женском хоккее?

– Практически нет, - говорит генеральный директор «Динамо». - Женский хоккей – более эмоциональный, техничный, красивый. Максимум, что может произойти – локальная стычка. К тому же, хоккеистки все защищены экипировкой, лицо – в масках. Ну, потаскают друг друга за майки… Нанести серьезный ущерб сложно. Конечно, в каждой команде есть девочка лидер – по физическим кондициям и наглости. Существует авторитетные игроки, которые могут что-то сказать, иногда жестко в раздевалке. Но профессиональных «тафгаев» не водится.

Эмоций хватает и без драк. Одно слово – барышни. Могут забить гол и плакать. Потом пропустить – и рыдать. Всей скамейкой, потом всей командой – в раздевалке.

– Впрочем, ко мне они приходят не только поплакаться, но и «поддушивать», – смеется Черкас. – «Помогите в этом», «вот у нас тут проблемы». С некоторыми девочками тяжелее разговаривать, чем с мальчиками.

Как же тогда быть тренеру, который должен каждый день с хоккеистками не только общаться, но и руководить ими?

- Тренер в женской команде больше психолог, - продолжает Сергей Черкас. - Мы поэтому и сделали в своей команде главным мужчину, Александра Зыбина (чемпион СССР в составе ЦСКА), а его помощницей – Юлию Карпову. Она как раз, как проводник между эмоциями девочек. Каким бы дипломатом тренер-мужчина ты не был, но женская натура более тонкая. Лучше самой женщины ее никто не поймет.

Тренер в женской команде больше психолог.

На площадку за интересом, а не деньгами

При этом хоккеистки «Динамо» никогда не забывают, что они женщины. Удачный макияж и прическа для них важны также, как и счет на табло. Тем более, что в Петербурге есть уже поклонники их таланта.

Фан-сектор «Динамо» не только собирается на трибунах «Юбилейного», недавно поклонники женского «Динамо» ездили на выезд в подмосковный Дмитров, где проходили матчи с местным «Торнадо». Увидев на трибунах «родные лица», девчонки были готовы рвать и метать на площадке.

А еще хоккеистки очень стараются быть похожими на хоккеистов-мужчин. Готовятся, копируют, пытаются даже подобрать выражения, которые присутствуют в мужском хоккее. Порой это выглядит смешно, но потом понимаешь, что они реально стремятся быть лучшими.

Вот только в суммах контрактах женщины-хоккеистки не могут соперничать с мужчинами. В СКА, например, средний хоккеист получает около 1 млн. долларов за сезон. В женском «Динамо» самый высокооплачиваемый игрок получает… 90 тысяч рублей в месяц. А в целом, почти полкоманды, зарабатывают 20-30 тысяч рублей в месяц. Естественно, есть премии за победы, как и везде. Но суммы, все равно, не весьма «земные».

Так что игра в хоккей для большинства вопрос не денег, а интереса. По крайней мере, для молодежи. Тех, кто постарше, от 25 до 30 лет, финансовый вопрос интересует больше. И часто перед ними стоит сложный выбор: или продолжать карьеру, или выбирать какую-то другую стезю. Например, идти работать куда-то в офис.

Ну, и личная жизнь у хоккеисток на первом месте. Совсем недавно вышла замуж, например, форвард Светлана Ткаченко, ставшая Прокопенко.

– Мы очень рады, когда создаются семьи, рождаются дети, – говорит Черкас. – Есть ли хоккейные пары? Пока нет. Вероятно, сложно, когда в «одной упряжке» два спортсмена. Обычно девчонки просто находят человека по душе.