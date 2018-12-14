Амфитеатр, велодорожки и обзорные площадки появятся у Ивановского карьера

Что может быть прекраснее уголка природы среди каменных джунглей? Парки, сады, пруды – такие места становятся настоящим центром притяжения в разных районах города. Для тех, кто живет неподалеку от станции метро «Ломоносовская», – это Ивановский карьер. Жители Невского района стекаются сюда во все времена года. Летом берег у воды превращается в настоящий курорт: местные жители устраивают семейные пикники и ловят редкое петербургское солнце. Осенью и весной места у карьера хороши для неспешных прогулок. С детишками сюда ходят посмотреть на уточек. Да и рыбаки уже давно облюбовали этот водоем. Говорят, хорошо идет и окунь, и плотва. И даже щука!

Что и говорить, это место жители «Ломоносовской» очень любят. И все это даже несмотря на то, что территория здесь, мягко говоря, неблагоустроенная. Ни одной скамейки, грязные берега, разросшиеся кустарники, заболоченная вода. Но уже скоро все изменится, и территория превратится в современное общественное пространство. По крайней мере, так обещают в Смольном.

– Горожане получат сад нового формата у воды, – рассказали в Комитете по благоустройству. – С просьбой привести сад в порядок в комитет обращались общественные организации и жители района.

На благоустройство территории уже выделили из бюджета 214 миллионов рублей. Фото: Комитет по благоустройству

В следующем году Ивановский карьер ждет новая жизнь. Вокруг водоема вырастет чуть ли не уменьшенная версия московского парка «Зарядье». На благоустройство территории уже выделили из бюджета 214 миллионов рублей. Проект готов, поэтому с будущим местности можно познакомиться поближе.

ВСЕ У ДОМА

Сначала в Смольном определятся с подрядчиком. А когда специалисты приступят к благоустройству, начнут с дренажных работ. Приведут в порядок дорожки и тропинки. И займутся зеленью вокруг водоема: подлечат старые деревья и добавят молодые саженцы лиственных, хвойных и кустарников.

– В карьере когда-то добывали песок для нужд Императорского фарфорового завода и грунт для насыпи железной дороги. На глубине 25 метров пробилось более 20 родников – карьер заполнился ключевой водой, – рассказали в Комитете по благоустройству об истории водоема.

Всего площадь вокруг водоема насчитывает 7,3 гектара. Берега карьера примут аккуратные очертания благодаря нескольким обзорным площадкам, которые оформят деревянным настилом. Напротив жилых домов на улице Седова расположится зона отдыха, а также спортивная площадка – с тренажерами и оборудованием для так называемого воркаута (уличных тренировок) и скейтплощадка.

Площадь вокруг водоема составляет 7,3 гектара. Фото: Комитет по благоустройству

Помимо этого любителей спорта ждет и еще одна немаловажная деталь. Вокруг водоема кроме тропинок для прогулок и бега проложат и велодорожку.

У домов по улицам Седова и Ивановской, которые окружают зеленую территорию, сегодня есть три детские площадки. Их обещают модернизировать и включить в общую территорию будущего сада у Ивановского карьера. Оборудуют их по возрасту – и для младшего, и для среднего.

Доминантой всей территории станет общественная площадка со сценой и амфитеатром. И необычными качелями. Она будет очень кстати, ведь у Ивановского карьера проходят различные районные мероприятия.

КОНКРЕТНО

Благоустройством у Ивановского карьера собираются заниматься в течение следующего года. Планируется, что к 2020-му территория полностью преобразится.