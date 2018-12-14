Вице-губернатор Санкт-Петербурга сравнил поиск частных инвесторов с «охотой на гусей»
Вице-губернатор северной столицы Игорь Албин рассказал о принципах сотрудничества между правительством Санкт-Петербурга и частными предпринимателями в сфере строительства
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По словам Албина, правительство Санкт-Петербурга занимается «охотой на гусей»: то есть находится в активном поиске предпринимателей, готовых инвестировать градостроительные проекты.
«Мы всегда в поисках и рады любому инвестору, каждому рублю, тем более в условиях экономических санкций», — подчеркнул чиновник в интервью «Фонтанке».
Он также отметил, что соблюдение баланса между интересами города, бизнесменов и петербуржцев обеспечит Санкт-Петербургу стабильное и устойчивое развитие.
Ранее стало известно, что Игорь Албин возглавил список самых влиятельных петербургских чиновников по версии экспертов «Фонтанки».