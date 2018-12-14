2018-12-14T19:01:51+03:00
Политика

Вице-губернатор Санкт-Петербурга сравнил поиск частных инвесторов с «охотой на гусей»

Вице-губернатор северной столицы Игорь Албин рассказал о принципах сотрудничества между правительством Санкт-Петербурга и частными предпринимателями в сфере строительства
Олег Фролов
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По словам Албина, правительство Санкт-Петербурга занимается «охотой на гусей»: то есть находится в активном поиске предпринимателей, готовых инвестировать градостроительные проекты.

«Мы всегда в поисках и рады любому инвестору, каждому рублю, тем более в условиях экономических санкций», — подчеркнул чиновник в интервью «Фонтанке».

Он также отметил, что соблюдение баланса между интересами города, бизнесменов и петербуржцев обеспечит Санкт-Петербургу стабильное и устойчивое развитие.

Ранее стало известно, что Игорь Албин возглавил список самых влиятельных петербургских чиновников по версии экспертов «Фонтанки».

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