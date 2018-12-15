Хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Вечный огонь, горящий на Марсовом поле в Петербурге, потух на полчаса. Вечером пятницы, 14 декабря, веселая компания подошла к святыне и погасила пламя.

– Группа неизвестных граждан погасила пламя Вечного огня, расположенного на Марсовом поле в Петербурге, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

То, что Вечного огня нет, заметил случайный прохожий, который сражу же вызвал полицию. С ними же на Марсово примчались сотрудники «ПетербургГаза». Горение Вечного огня, как сообщили «Комсомолке» в газоснабжающей компании, восстановили уже через полчаса, в 18:30.

– Возбуждено уголовное дело по факту «надругательства над телами умерших и местами их захоронения», – сообщают в главке. – Идет розыск.

Люди в форме изучают записи с видеокамер наблюдения, установленных на Марсовом поле.

Вечный огонь на Марсовом страдает не впервые. Буквально в этом августе нетрезвый мужчина принялся бросать в него траурные венки, за что заработал уголовку. А в прошлом году у Вечного огня обгорел бездомный, да так, что спасти его медики таки не смогли.

СПРАВКА «КП»

На Марсовом поле погребены петроградские рабочие, павшие во время Ярославского восстания 1918 года, участники обороны Петрограда от войск генерала Юденича, другие революционеры и участники Гражданской войны. Хоронить здесь советских и партийных работников продолжали вплоть до 1933 года. К сорокалетию Октябрьской революции, в 1957-ом, в центре поля зажгли Вечный огонь.