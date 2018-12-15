2018-12-15T13:38:20+03:00
Спорт

Источник: «Аршавин возвращается в «Зенит»

Спортсмен, предположительно, станет советником президента клуба Сергея Фурсенко
Анна ПОСЛЯНОВАЕлена БЕЗГОДОВА
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Месяц назад Андрей Аршавин завершил свою спортивную карьеру. Фото: ФК «Кайрат»Месяц назад Андрей Аршавин завершил свою спортивную карьеру. Фото: ФК «Кайрат»
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Легендарный Шава, похоже, возвращается не просто в Петербург, а в родной футбольный клуб «Зенит». Буквально месяц назад Андрей Аршавин завершил свою спортивную карьеру в «Кайрате». Но завязывать с футболом спортсмен не собирается.

– Аршавин будет советником президента клуба «Зенит» Сергея Фурсенко, – сообщил «Комсомолке» компетентный источник.

Ранее ходили слухи, что футболист может стать заместителем спортивного директора «Зенита». Теперь предполагается, что советник Аршавин приступит к своим обязанностям после новогодних праздников.

– Информации о возвращении Аршавина в клуб по-прежнему нет, – сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы футбольного клуба «Зенит» Антон Макаренко.

СПРАВКА «КП»

Андрей Аршавин провел первый матч за «Зенит» в 2000 году, когда ему было 19 лет. За сине-бело-голубых выступал до 2008 года, затем на четыре года стал игроком лондонского «Арсенала».

Потом был «камбэк» в Петербург: в «Зените» Андрей провел еще несколько лет. В 2015-ом перешел в краснодарскую «Кубань», но пробыл в команде меньше года.

Игроком «Кайрата» Аршавин стал в 2016-ом. За три сезона провел свыше ста матчей, забил 30 голов, отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом, трижды завоевывал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

В составе петербуржцев Аршавин становился призером и победителем чемпионата России, обладателем суперкубка страны, кубка и суперкубка УЕФА.

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