2018-12-16T14:39:27+03:00
Спорт

Андрей Аршавин будет тренировать в «Зените» юных футболистов

К своим обязанностям спортсмен приступит с 1 января
Роман ЛЯЛИН
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Андрей Аршавин не раз признавался, что Петербург - его любовьАндрей Аршавин не раз признавался, что Петербург - его любовьФото: Илья СМИРНОВ
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Андрей Аршавин возвращается в «Зенит». Правда, теперь спортсмен будет не игроком команды, а ее тренером. Слухи о возможном переходе Аршавина в петербургскую команду ходили несколько дней. Болельщики гадали, чем займется полузащитник на этот раз. И теперь в команде официально подтвердили - Арщавин возглавит международный проект «Сириус в "Зените"».

- Проект, который я возглавлю, есть практически в каждом большом клубе, - объясняет Андрей Аршавин. - Это тренировочный лагерь, куда будут приглашаться самые талантливые ребята из всех регионов России. Это будет круглогодично. При этом мы не хотим, чтобы была только спортивная составляющая, но еще культурная и образовательная. Именно поэтому «Зенит» пописывает договоры с театрами, университетами. Пока дети будут находиться в нашей академии две-три недели, у них не должен прекращаться и общеобразовательный процесс.

Аршавин ушел из "Кайрата" Фото: ФК "Кайрат"

Аршавин ушел из "Кайрата" Фото: ФК "Кайрат"

К слову, о возвращении Андрея Аршавина рассказал уже и президент команды Сергей Фурсенко. Об этом он объявил на празднике академии во время посвящения детей в юные зенитовцы.

Андрей Аршавин начнет работу в «Зените» с 1 января. В последнее время полузащитник играл в казахском клубе «Кайрат». 11 ноября на стадионе «Центральный» там прошла церемония проводов своего уже бывшего игрока.

СПРАВКА "КП"

Андрей Аршавин провел первый матч за "Зенит" в 2000 году - ему было 19 лет. За сине-бело-голубых выступал до 2008 года, затем на четыре года стал игроком Лондонского "Арсенала".

Потом был "камбэк" в Петербург - в "Зените" Андрей провел еще несколько лет. В 2015-м перешел в краснодарскую "Кубань", но провел в команде меньше года.

Игроком "Кайрата" Аршавин стал в 2016-м. За три сезона провел свыше ста матчей, забил 30 голов, отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом, трижды завоевывал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

В составе петербуржцев Аршавин становился призером и победителем чемпионата России, обладателем суперкубка страны, кубка и суперкубка УЕФА.

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