2018-12-17T16:47:41+03:00
Общество

Стало известно, когда появится станция метро «Кудрово»

Петербург и Ленобласть утвердили планы на ее строительство
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Правительства Петербурга и Ленобласти утвердили планы строительства станции метро «Кудрово»Правительства Петербурга и Ленобласти утвердили планы строительства станции метро «Кудрово»Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жителям Кудрово метро необходимо как воздух – это ясно давно. Петербургская подземка все-таки дотянется до Ленинградской области. Будущее многострадальной станции стало чуть менее туманным. Правда, сроки ее строительства не так уж близки.

Правительства Петербурга и Ленобласти утвердили планы строительства станции метро «Кудрово» – на несколько лет вперед. Документ подписали вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин и заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин. Уже ясно, когда появится ее проект, кто будет его делать и когда жителям 47 региона и Петербурга обещают продлить «желтую» ветку подземки.

После «Девяткино» станция на границе с городом станет второй, которую Северная столица и Ленобласть будут делить между собой. Пока жители новостроек во Всеволожском районе превозмогают ежедневные транспортные проблемы, предпроектной документацией по «Кудрово» занимается институт «Ленметрогипротранс». Уже через несколько месяцев – к концу марта 2019-го – он представит как минимум два варианта, как может расположиться новая станция метро. Кроме того, продумать нужно и то, как к ней примкнет депо подземки под названием «Правобережное». Вероятно, что станция, строительство которой тянулось не один год, расположится на задуманном изначально участке – между кольцевой автодорогой, Центральной улицей и торговым комплексом «Мега». Спроектируют и дороги, которые приведут жителей к подземке. В планах – определить место будущей станции уже до лета 2019 года.

– После анализа полученных материалов Научно-технический совет при Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга весной 2019 года примет решение о точном местоположении станции метро и депо, – сообщили в пресс-службе Смольного.

После этого приступят к следующему этапу. А именно – проектированию уже самого депо и конкретных вестибюлей станции. Кстати, их у «Кудрово» будет два. Кроме того, метро здесь хотят в перспективе включить в транспортно-пересадочный узел. Там должен появиться автовокзал, остановки общественного транспорта, парковки для автомобилей.

– Одновременно со строительством вестибюля «Кудрово» будет идти возведение транспортно-пересадочного узла «Кудрово» – стройка будет находиться в ведении Управление Ленинградской области по транспорту и регионального Комитета по строительству, – добавили в пресс-службе Смольного.

Подождать новое метро придется еще семь лет. Судя по всему, само его строительство по планам займет не больше, чем три года. Ведь большая часть тоннеля от конечной сегодня станции метро «Улица Дыбенко» до будущей «Кудрово» проложена была еще в 90-е годы. Тогда достроить его не смогли из-за нехватки финансирования. А пока планируется, что в 2025 году новая станция подземки все же появится на свет.

КОНКРЕТНО

После разработки всех проектных документов в 2020 году новый участок от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» включат в госпрограмму «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Затем подадут заявку на включение стройки в адресно-инвестиционную программу на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Предусмотрена и подача заявки на софинансирование строительства из федерального бюджета. Кроме того, в декабре Смольный представил новую схему развития петербургской подземки с перспективой до 2025 года. И «Кудрово» там уже занимает свое место.

СКАЗАНО

Игорь АЛБИН, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

– Нам предстоит создать транспортный каркас для двух субъектов Федерации, расшивая «точки напряжения» на приграничных территориях. Новый участок четвертой линии метрополитена облегчит транспортную ситуацию для сотен тысяч петербуржцев и жителей Ленинградской области. Станцию «Кудрово» ждали еще вчера, и мы с областью подписали план, который не позволит перенести её на послезавтра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму