Стало известно, когда появится станция метро «Кудрово»

Жителям Кудрово метро необходимо как воздух – это ясно давно. Петербургская подземка все-таки дотянется до Ленинградской области. Будущее многострадальной станции стало чуть менее туманным. Правда, сроки ее строительства не так уж близки.

Правительства Петербурга и Ленобласти утвердили планы строительства станции метро «Кудрово» – на несколько лет вперед. Документ подписали вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин и заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин. Уже ясно, когда появится ее проект, кто будет его делать и когда жителям 47 региона и Петербурга обещают продлить «желтую» ветку подземки.

После «Девяткино» станция на границе с городом станет второй, которую Северная столица и Ленобласть будут делить между собой. Пока жители новостроек во Всеволожском районе превозмогают ежедневные транспортные проблемы, предпроектной документацией по «Кудрово» занимается институт «Ленметрогипротранс». Уже через несколько месяцев – к концу марта 2019-го – он представит как минимум два варианта, как может расположиться новая станция метро. Кроме того, продумать нужно и то, как к ней примкнет депо подземки под названием «Правобережное». Вероятно, что станция, строительство которой тянулось не один год, расположится на задуманном изначально участке – между кольцевой автодорогой, Центральной улицей и торговым комплексом «Мега». Спроектируют и дороги, которые приведут жителей к подземке. В планах – определить место будущей станции уже до лета 2019 года.

– После анализа полученных материалов Научно-технический совет при Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга весной 2019 года примет решение о точном местоположении станции метро и депо, – сообщили в пресс-службе Смольного.

После этого приступят к следующему этапу. А именно – проектированию уже самого депо и конкретных вестибюлей станции. Кстати, их у «Кудрово» будет два. Кроме того, метро здесь хотят в перспективе включить в транспортно-пересадочный узел. Там должен появиться автовокзал, остановки общественного транспорта, парковки для автомобилей.

– Одновременно со строительством вестибюля «Кудрово» будет идти возведение транспортно-пересадочного узла «Кудрово» – стройка будет находиться в ведении Управление Ленинградской области по транспорту и регионального Комитета по строительству, – добавили в пресс-службе Смольного.

Подождать новое метро придется еще семь лет. Судя по всему, само его строительство по планам займет не больше, чем три года. Ведь большая часть тоннеля от конечной сегодня станции метро «Улица Дыбенко» до будущей «Кудрово» проложена была еще в 90-е годы. Тогда достроить его не смогли из-за нехватки финансирования. А пока планируется, что в 2025 году новая станция подземки все же появится на свет.

КОНКРЕТНО

После разработки всех проектных документов в 2020 году новый участок от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» включат в госпрограмму «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Затем подадут заявку на включение стройки в адресно-инвестиционную программу на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Предусмотрена и подача заявки на софинансирование строительства из федерального бюджета. Кроме того, в декабре Смольный представил новую схему развития петербургской подземки с перспективой до 2025 года. И «Кудрово» там уже занимает свое место.

СКАЗАНО

Игорь АЛБИН, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

– Нам предстоит создать транспортный каркас для двух субъектов Федерации, расшивая «точки напряжения» на приграничных территориях. Новый участок четвертой линии метрополитена облегчит транспортную ситуацию для сотен тысяч петербуржцев и жителей Ленинградской области. Станцию «Кудрово» ждали еще вчера, и мы с областью подписали план, который не позволит перенести её на послезавтра.