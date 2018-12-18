«Помогает экономить»: Финны вывозят из России бензин, шоколад и алкоголь

«У РУССКИХ ВСЕ НАТУРАЛЬНЕЕ»

Выборг много лет назад стал российским городом. Однако финны самые частые гости здесь. Приезжают на экскурсии или к родственникам. А еще за товарами. Зимой поезда «Аллегро» за 3,5 часа привозят из Хельсинки в Выборг всего пару десятков туристов. Не сезон. Однако в самом большом выборгском гипермаркете финскую речь услышишь часто. Поездка за продуктами совсем немного уступает по популярности прогулке по замку или старому городу. Финны сами шутят, что пришли в отделы гипермаркета «на экскурсию».

Например, Кари, безработный из Хельсинки, приехал в Россию только на один день. Здесь он купит алкоголь, рождественские подарки для друзей и отправится обратно домой.

- Все эти товары здесь намного дешевле, чем в Финляндии, - признается турист. Говорим по-английски. По-русски знают лишь базовый набор выражений. Поездка в Выборг сэкономит Кари, в переводе на российские деньги, пару-тройку тысяч рублей.

Популярностью у туристов пользуются не только достопримечательности Выборга, но и его магазиныФото: Артем КИЛЬКИН

Владимир и Наталья живут в Финляндии больше 10 лет. Из Петербурга они переехали в небольшой городок Коувола недалеко от российской границы. Наталья трудится в доме престарелых, ее супруг – на стройке. Дважды в месяц на своей машине они выбираются в Выборг, чтобы закупиться продуктами.

- У вас дешевле, а качество не хуже финского, и натуральнее, - рассуждает Владимир, толкая тележку по гипермаркету. - Здесь покупаю блоки сигарет, на заправке - бензин, дизель. Мы не одни такие, у нас много знакомых, которые торопятся сделать визу и ездить в Россию. Кажется, что зарплаты в Финляндии высокие. Но исходя из цен на продукты питания, выходит, что мы можем купить себе только необходимое.

В тележке супругов – подушки, шампуни, мыло. Медленно они двигаются к продуктовым отделам, где придется обойти прилавки с любимой селедкой.

- Нельзя селедку в Финляндию вывозить. Поэтому лучше уж ее на месте съесть, - смеется Наталья. – Что мы берем? Обязательно несколько мешков с гречей, потому что заграницей она другая, сырая. Соль российскую, сахар – он тут крупный, сладкий. И каждый год для засолки несколько кочанов капусты. Вообще все овощи я беру только в России. Здесь они живые, вкусные. А у нас зеленые и на вкус ненатуральные.

Кари, безработный из Хельсинки, приехал в Выборг только на один день. Здесь он купит алкоголь и рождественские подарки для друзей.Фото: Артем КИЛЬКИН

РАДИ ПАРИКМАХЕРА – ПОЛДНЯ В ПУТИ

Рынок в Выборге – это место, куда стекаются все туристы. Приезжие итальянцы, датчане, шведы закупаются здесь медом, теплыми варежками и набирают местных сувениров. С торговками общаются жестами. Ведь те знают только русский или финский. Язык постоянных покупателей.

- Я тут 20 лет торгую, как за этот срок не выучить язык, - смеется Ирина. Она с мужем владеет небольшой точкой на местном рынке. – Летом по 30 автобусов с туристами приезжает! Зимой не сезон, только 7-10 автобусов будет.

За день через ее небольшой магазинчик с теплыми носками, шалями и валенками пройдет порядка 200 финов. Примерят валенки и обязательно купят белые пушистые варежки.

Продавцы рассказывают: в основном на рынок приезжают те, кто живет недалеко от границы. Покупают билет на экскурсионный тур по городу и заходят на рынок, чтобы закупиться свежими фруктами, сладостями, медом, орехами и соленьями.

Финны любят покупать "теплые" сувениры. На родине им пригодится.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Но с каждым годом туристов становится меньше, - вздыхает продавец из отдела со сладостями. - Еще года два назад была толпа народу, а сейчас посмотрите сколько? Все из-за того, что финнам стало дешевле закупаться в Прибалтике, чем в России.

Но и Россию финны не забывают. Например, офисные работницы Мина и Силия бывают в Выборге каждый месяц. Помимо красивых сувениров и шоколада они везут из России алкоголь. Ходят на концерты, выставки и даже в местную парикмахерскую!

Таблица, которая показывает приблизительные цены на товары в Финляндии и России.

- Так вышло, что своего любимого мастера я нашла в Выборге. А еще свитер, который на мне я купила в России, - показывает свой наряд Мина.

Еще одни туристы из Финляндии – соцработницы Ару и Яна. Из городка Коувола в Выборг они приезжают 2-3 раза в год. С ночевкой не остаются, торопятся в магазин.

Мина и Силия в Выборг приезжают регулярно. Гуляют по городу и заходят к парикмахерам.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В России очень хорошие и недорогие конфеты, - перечисляют женщины. - Отличный лен, натуральная и экономичная ткань. Еще покупаем полотенца, постельное белье, скатерти. В Финляндии этот товар очень дорогой.

Кстати, из России финны привезут еще и алкоголь. А весной вновь начнут ездить в так называемые неофициальные алкотуры. Пока бродить по барам холодно.

А МНЕ НЕ НРАВИТСЯ!

Кстати, не все российские гости довольны продуктами. В их числе – Любовь, которая в этот раз в Россию приехала, чтобы повидаться с близкими. Бывшая предпринимательница перебралась на ПМЖ в Хельсинки около 6 лет назад. И возвращаться обратно не собирается.

"В России очень хорошие и недорогие конфеты", - говорят туристы из Финляндии.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мне нравится в Финляндии, - признается Любовь. – Хотя с моим знанием языка на работу устроиться сложно. Я прошла обучение, сейчас живу на пособие по безработице (в переводе на российский курс, по словам самих финнов, оно может составлять 60-80 тысяч рублей, - Прим.ред.), хотела бы вновь открыть свой бизнес.

Из этой поездки женщина привезет только пакетик семечек. И, может, немного гречки. Только эти два продукта отличаются по вкусу с европейскими товарами, считает Любовь.

- Мне очень нравится финское качество, - уверяет женщина. - Финские продукты качественнее, чем российские. У меня есть знакомые, которые периодически выбираются в Россию, что закупиться товарами, якобы потому что здесь дешевле. Другие же едут в Эстонию за хлебом, крупой или молоком. Не думаю, что такие поездки им много экономят.

Финны частые гости в Выборге.Фото: Артем КИЛЬКИН