Ипотека в 2019 году: банки повышают ставки

В 2018 году рынок ипотечного кредитования в России рос рекордными темпами. Во-первых, ставки по кредитам достигли своего исторического минимума, составив в марте 7,25%. Во-вторых, для большинства россиян ипотека – единственный способ улучшить свои жилищные условия. По статистике, более половины сделок на первичном рынке недвижимости в России заключается с применением ипотеки, а в Петербурге их порядка 80%.

Однако в следующем году ситуация может измениться. Центробанк России 14 декабря второй раз в этом году принял решение повысить ключевую ставку. После первого основные банки подняли ставки по ипотечным кредитам на 0,5-1,5 процентных пункта. Второе повышение, естественно, приведет к очередному росту. Так что потенциальные заемщики должны знать, что в обозримой перспективе ипотека дешеветь не будет.

Конечно, резкого удорожания кредитов не будет. Скорее всего, в 2019 году процент по ипотеке приблизится к 11-13. На практике это означает, что заемщику придется переплатить несколько сотен тысяч рублей. Поэтому тем, кто планирует покупать жилье, эксперты советуют не откладывать сделку.

Тем более, что пока взять ипотеку можно на весьма привлекательных условиях. К примеру, ставки в ЖК «Маршал» и ЖК «Граф Орлов» ставки начинаются от 9,3%. Такая ставка действует при первом взносе от 20% (в его качестве подойдет и материнский капитал) и предоставления полного пакета документов.

При этом оба жилых комплекса расположены в обжитых местах Московского («Граф Орлов») и Калининского («Маршал») районов. Удобная транспортная доступность, вся инфраструктура, отсутствие рядом новых жилых массивов делают эти новостройки привлекательными не только для жизни, но и для инвестиций. Поэтому и квартиры здесь пользуются большой популярностью. Петербуржцы уже научились считать свои деньги и вкладывать их в ликвидные проекты.