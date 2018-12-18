Илья Авербух: «Универсиаде 2019 в Красноярске сейчас подчинена вся моя жизнь»

Вслед за чемпионатом мира 2018 по футболу, россиян ждет новое грандиозное спортивное событие. В 2019 году Красноярск впервые будет принимать у себя Зимнюю Универсиаду. Главным режиссером открытия и закрытия соревнований, как и футбольного первенства, станет Илья Авербух. «КП»- Петербург» встретилась с известным фигуристом и продюсером и узнала подробности подготовки.

- Открытие ЧМ по футболу в России было искрометным - всего 15 минут, - вспоминает Авербух. - Но при этом оно могло себе позволить участие таких звезд как Робби Уильямс или Аида Гарифуллина. Сравнивать ЧМ по футболу и Универсиаду сложно. Универсиада в Красноярске - одно из топовых событий спорта. А для России особенно - впервые зимняя Универсиада проводится у нас.

До этого в России проводили только летние Универсиады. В Москве в 1973 году и в Казани в 2013 году. А любителям зимних видов спорта приходилось ехать болеть за своих спортсменов в другие страны. Кстати, у каждой церемонии есть свои пресловутые штампы. Обычно надо рассказать историю своей страны. И вот как это сделать в очередной раз под другим углом - одна из самых сложных задач режиссера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/682777" frameborder="0"></iframe> Илья Авербух о Елизавете Туктамышевой и шоу «Алиса в стране чудес».Артем КИЛЬКИН

- Вся моя жизнь подчинена сейчас Универсиаде, - признается Илья Авербух. - Более трех часов будет длиться церемония, и это очень ответственно. Планка поднята очень высоко, и я надеюсь, что будет круто. Одна из задач церемонии заключаются в том, чтобы люди верили своим глазам, верили, что мы живем одними общечеловеческими ценностями и отметали всю ненужную шелуху, которая нам навязывается.

Больше года уже идет подготовка к церемонии открытия Универсиады 2019. Более 800 человек артистов будут задействованы в подготовке. Около 100 тысяч человек примет Красноярск в дни проведения соревнований.

Подготовка церемонии длится больше годаФото: Артем КИЛЬКИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Универсиада в Красноярске стартует 2 марта 2019 года. Но увидеть масштабы работы одного из лучших постановщиков шоу в России Ильи Авербуха можно в новогодние праздники.

В «Алисе в стране чудес» совмещены ледово-цирковые номера с номерами фигурного катания.

С 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Санкт-Петербург ждет премьера самой «чудесатой» сказки на льду «Алисы в стране чудес». «Алиса» стала, пожалуй, самой высокотехнологичной из всех постановок Ильи Авербуха: огромные декорации, впечатляющий 3D-мэппинг, обилие акробатики, эквилибра, цирковых аудиовизуальных спецэффектов – все это создает необыкновенный и странный мир, в котором возможно все.

- В «Алисе в стране чудес» я поставил перед собой задачу совместить ледово-цирковые номера с номерами фигурного катания, - рассказал «КП»-Петербург» режиссер. - Поэтому можно сказать, что это ледово-цирковая сказка. Это шоу уникально. Не думаю, что где-нибудь еще можно увидеть номер-трио, где катаются сразу три олимпийских чемпиона: Таня Волосожар в роли Белой королевы, Максим Траньков в роли Шляпника и Катя Гордеева в роли Красной королевы. А также чемпионы мира по фигурному катанию - Мария Петрова и Алексей Тихонов, чемпионы мира по ледовой акробатике Владимир Беседин и Алексей Полищук. А в роли Алисы очаровательная фигуристка Екатерина Куракова.