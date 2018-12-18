Родственники Петра Порошенко живут в Петербурге и Крыму, но говорить о нем отказываются

Глава Незалежной Петр Порошенко не перестает удивлять жителей своей страны. Почти ежедневно Порошенко попадает в неловкие ситуации из-за своих речей или внешнего вида. Но новое заявление президента Украины может серьезно ударить по его и так сильно подпорченному имиджу и шатким позициям. Петро предложил проверить, а затем и даже уволить всех госслужащих, у которых есть российские родственники. Но, видимо, в пылу своей пламенной речи он совсем позабыл о своей русской красавице-невестке.

«ЖЕНИЛИСЬ ДО ПРЕЗИДЕНТСТВА ПОРОШЕНКО»

- Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах, - заявил президент. - Как только проверка будет закончена, если станет вопрос по ответственности или увольнению, за мной не заржавеет.

Будет ли увольнять Порошенко сам себя – самый главный вопрос, который застыл в устах его сограждан. Старший сын президента Алексей Порошенко женился на россиянке Юле Алихановой в сентябре 2013 года. В то время он работал депутатом Винницкого облсовета, перейдя туда с должности вице-консула в Генконсульстве в Шанхае. Со своей будущей женой Поршенко-младший познакомился в 2011 году на лекции в международной бизнес-школе INSEAD. В то время Петро еще не был президентом, поэтому вопросов к женитьбе на русской девушке ни у кого не возникло. А вскоре красавица получила украинское гражданство, при этом оставила ли она российское, девушка не уточняет.

Пара поженилась в 2013 годуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тем не менее, именно в России сейчас и живут все ее родственники. Юлия не скрывает – родилась в Крыму. Ее папа Лев Алиханов был военным, поэтому семье приходилось часто переезжать. В середине 90-х глава семейства получил предложение о работе в Петербурге. И здесь семья невестки Порошенко живет до сих пор. Сейчас Лев Фараонович на пенсии, а его супруга Елена Алиханова работает старшим редактором сайта Ассоциации банков Северо-Запада. Правда, о своей дочери женщина старается публично не рассказывать.

- Я не могу говорить, я работаю, - сухо пояснила «КП» Елена Алиханова. – Я не даю комментариев по этому поводу.

«В РОССИЮ БОЛЬШЕ НЕ ЕЗЖУ»

В Петербурге сейчас живет и сестра Юлии Порошенко Анна. Девушка работает заместителем директора Центрального вставочного зала «Манеж». А ее супруг высокопоставленный чиновник правительства Ленинградской области. Общаться по поводу своей родственницы он, как и его теща, не захотел.

- Я не даю комментариев, все через пресс-службу, - пояснил мужчина в разговоре с «Комсомолкой». Общавшиеся же с ним знакомые, тем временем, пояснили, что тема невестки Порошенко для него болезненна. Судя по всему, семья боится провокаций.

Юлия Порошенко теперь живет на УкраинеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не мог Порошенко не знать и о том, дядя с тетей Юлии сейчас живут в Крыму и неоднократно говорили, что рады присоединению полуострова к России. Виктор и Лидия Котельникова сейчас находятся на пенсии и сильно переживают из-за чрезвычайного интереса к их жизни.

- Не звоните сюда больше, пожалуйста, - вздохнула Лидия Котельникова. – Мы не хотим общаться. То же самое «КП» заявил и Виктор Павлович. В семье родственную связь с Порошенко обсуждать не принято, поэтому многие родственники о ней даже не знают.

- Ого, - удивился Павел Котельников, представившийся двоюродным племянником Виктора Котельникова - А я не знал о том, что моя родственница невестка Порошенко.

К слову, из-за большого интереса к семье российским родственникам пришлось удалиться из друзей у Юлии Порошенко в соцсетях. Сама же невестка президента Незалежной заверяет украинцев, что уже давно перестала ездить в Россию и встречается с родственниками только на нейтральной территории.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"На Порошенко проверка не распространится"

- Я думаю, вряд ли проверка отразится на нем, - поясняет эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. - Он пытается хоронить конкурентов с помощью российской угрозы, двойной или тройной лояльности. Это сугубо классический прием политической игры. Вполне возможно, что готовится почва для новой провокации, якобы продлить военное положение и отстрочить выборы из-за своего низкого рейтинга и невозможности победить. Поэтому нужно искать врага вовне и внутри. По поводу родственников – вряд ли до него это дойдет. А рейтинг у него и так ниже некуда, он просто решил взбодрить свой электорат.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российских родственников на Украине нашли не только у Петра Порошенко, но и у его подчиеннного - министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина. Его супруга Марине Михайленко. Сейчс женщина работает в администрации президента. Но сама она дочь советского генерал-майора в отставке Юрия Михайленко, который, как и родственники Порошенко, живут в Крымк. К слову, отец чиновницы также награжден медалью "За возвращение Крыма".

Если же сотрудники СБУ будут копать и дальше, то им придется пройтись и по своим бойцам. Например, брат одно из командиров военных операций в Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева тоже живет в Крыму. Мужчина руководит пенсионным отделением на почте. При этом мужчина не отрицает, что поддерживает связь со своим российским родственником.

Читайте также:

Паранойя: Порошенко зачистит чиновников с российскими родственниками

Начать президенту Украины следует прямо с себя - его невестка родом из Санкт-Петербурга (подробности)