В Петербурге назвали застройщиков, которым можно доверять

Первый конкурс «Доверие потребителя» состоялся в Петербурге одиннадцать лет назад и сразу же завоевал популярность у покупателей жилья. Он стал настоящим подспорьем для тех, кто не мог сориентироваться на рынке строящейся недвижимости. Каким компаниям можно доверять? Как не ошибиться в выборе новостройки? Покупая квартиру, на что обращать внимание в первую очередь? Конкурс многим помог найти ответы на эти и массу других вопросов. Со временем стало понятно, что и участникам рынка такое мероприятие тоже очень полезно и интересно.

- За 11 лет существования конкурса многое изменилось. Рынок недвижимости стал более прозрачным и открытым, его участники – более клиентоориентированными, а покупатели жилья – более требовательными, - говорит председатель Оргкомитета конкурса Юрий Грудин. - Неизменным осталось то, что победителей нашего конкурса выбирают не только профессиональные эксперты, но и сами потребители. Очень важно, что конкурс является площадкой, на которой девелоперы, риэлторы, ипотечные банки могут ознакомиться с достижениями своих коллег, новыми технологиями, получить обратную связь от потребителей своих услуг, выявить дополнительные резервы для повышения эффективности работы компании.

Награждения победителей XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя» состоялось 14 декабря в новом Планетарии Санкт-Петербурга. Торжественная церемония прошла в технологическом стиле, что весьма символично. Выбирая лучших вместе с потребителями, организаторы высоко оценивали участников, которые задают новые тренды не только в эстетике проектов, но и в самих процессах строительства, риэлторской и банковской деятельности.

Каждый победитель получил стеклянную статуэтку, как символ открытости и прозрачности бизнеса, диплом и право использовать запатентованный символ конкурса – оранжевого человечка – в рекламных целях. Финалисты конкурса были награждены дипломами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победители XI конкурса «Доверие потребителя»

Жилые комплексы:

Стандартное жилье в Санкт-Петербурге - ЖК «Дюна», группа ЦДС.

Стандартное жилье и комфорт класс в Ленинградской области - ЖК «Эланд», компания Bonava.

Комфорт класс в Санкт-Петербурге - ЖК Ultra Sity, компания «Северный город»

Бизнес и элит класс в Санкт-Петербурге – ЖК «Смольный проспект», компания «ЮИТ Санкт-Петербург»

Риэлторское агентство

ООО «Экотон»

Строительная компания

АО «Ленстройтрест»

Банк, работающий с ипотекой

ПАО «Банк Санкт-Петербург»

СПРАВКА КП

Ежегодный независимый конкурс «Доверие потребителя» - единственный на рынке недвижимости Санкт-Петербурга конкурс, где в выборе победителей принимают участие сами потребители посредством интернет- и интерактивного голосования. Конкурс учрежден в 2008 году и проводится в 11-тый раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – общественной некоммерческой организации, защищающей законные прав потребителей на рынке недвижимости. Соорганизаторы конкурса – Российская гильдия управляющих и девелоперов и Большой Сервер Недвижимости.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 24 банка, 31 риэлторское агентство, 46 строительных компаний, 52 жилых комплекса. Свои голоса за участников отдали около 10 тысяч пользователей Интернета и посетителей выставок. В составе Экспертного совета работали более 25 профессиональных экспертов. Работу сотрудников отделов продаж и администраторов залов компаний полуфиналистов в нынешнем году проверили 38 тайных покупателей.

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА

Генеральный партнер конкурса: Группа компаний «Пионер»

Партнеры конкурса: СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга», Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» и Компания «ЛенСпецСМУ»

Генеральный партнер номинации «Риэлторское агентство»: Компания «Ленстройтрест»

Генеральный партнер номинации «Строительная компания»: ГК «Балтрос»

Партнер номинации «Ипотечный банк»: Группа «Эталон»

Партнер номинации «Строительная компания»: Компания «47 ТРЕСТ»

Партнер номинации «Жилой комплекс комфорт класса в Петербурге»: Компания «Мир недвижимости»

Партнеры церемонии награждения: ГК ЦДС, «Группа ЛСР», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Компания «КВС»

Партнер welcome-зоны: Компания «Мегалит — Охта Групп»

Генеральный информационный партнер: РБК Санкт-Петербург

Официальный информационный партнер: газета «Недвижимость и строительство»

Генеральный профессиональный партнер: газета «Строительный Еженедельник»

Генеральный интернет-партнер: портал Restate.ru

Генеральный медиа-партнер: портал BN.ru

Информационные партнеры: газета «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», газета «МК в Питере», Большой Каталог Недвижимости, газета «Консъерж», газета «Петровский курьер», порталы TTfinance.ru, stroypulse.ru, Разумная недвижимость и LifeDeluxe.ru.