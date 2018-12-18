Ушел на ремонт: Цимбалинский путепровод закрывают на полгода

Цимбалинский путепровод. Он же – Фарфоровский мост. Он же – головная боль жителей сразу двух районов: Фрунзенского и Невского. «Связку» между улицами Белы Куна и Цимбалина, построили еще в 1910 году над путями станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Но сегодняшних транспортных нагрузок путепровод не выдерживает. Проезд – по узенькой полосе в каждую сторону. Большегрузам здесь запретили ездить несколько месяцев назад – от греха подальше. Ушел с моста и общественный транспорт – он теперь курсирует через Невский путепровод. Дорога уже давно находится не просто в аварийном, а в критическом состоянии.

- Он нуждается в адаптации под современные нагрузки, - объясняют в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в чьем ведении находится путепровод. - Последний капитальный ремонт моста проводился в 1982 году. В 2002 году была проведена антикоррозийная защита металлических пролетных строений.

Но дорога постепенно разрушалась. Периодически на ней меняли асфальт, правда, надолго этого не хватало. В мае 2018-го мост стал мемом: неизвестные, но явно неравнодушные горожане, развесили на его опорах обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву – он, как известно, родился и вырос в этом районе. После этого здесь снова поменяли асфальт и снова обработали пролеты от коррозии.

Но это уже было, как прикладывать пластырь к сломанной руке. Водители не скрывали: на мост заезжают, перекрестясь, как в последний раз.

Жаловались и пешеходы.

- Он жуть, как шатается, когда по нему идешь, - такие комментарии можно найти в соцсетях. – Пешком еще страшнее, чем на автобусе.

Время капитального ремонта все же пришло. Начали с тротуаров – проход по ним закрыт с 10 сентября.

- Старые конструкции для пешеходного движения демонтированы, - пояснили в ОЖД. - На их месте в пределах пролетных строений путепровода планируется организовать новый тротуар шириной в один метр.

Схема объезда Фото: ГАТИ

А с 22 декабря закроют и сам мост. И неделей-двумя, как было ранее, здесь не обойдется. Работы продлятся до 1 июня 2019 года. С неминуемыми перекрытиями.

- На весь период работ закрывается направление движения транспорта от улицы Белы Куна к улице Цимбалина, - рассказали в ГАТИ. – Также будет закрыто движение транспорта по улице Цимбалина от путепровода до улицы Седова, по Белы Куна от Софийской до моста и по перекрестку Софийской улицы и улицы Белы Куна. Сохранится движение только в одном направлении: от улицы Седова в сторону Белы Куна.

На полгода два района предсказуемо встанут в большие пробки – ведь Цимбалинский путепровод – один из ключевых транспортных коридоров. Чтобы объехать перекрытый участок, нужно будет делать очень большой крюк через и без того достаточно загруженные маршруты: либо через Бухарестскую/Софийскую улицы и улицу Салова, либо через проспект Славы, Сортировочный мост и улицу Седова. Но ради долгожданного ремонта петербуржцы готовы немного потерпеть.