В Русском музее обнаружили потерянный портрет Пушкина кисти Петрова-Водкина

«О сколько нам открытий чудных. Готовит просвещенья дух». Этими словами Александра Сергеевича Пушкина можно описать историю и с обнаружением его портрета, долгие годы считавшегося утраченным. Изображение солнца русской поэзии внезапно нашлось в Русском музее Петербурга под наброском другой картины.

- Было решено изучить наследие Петрова-Водкина с точки зрения технологий более подробно. Всего мы осмотрели более двух десятков произведений, но особое внимание привлекла картина «Колхозницы», хранящаяся у нас, - приводит слова главы отдела технологических исследований пресс-служба Русского музея.

Дело в том, что в 20-х и 30-х годах прошлого века художники часто писали на своих или чужих уже использованных холстах из-за недостатка денег и дефицита материалов. И сам Кузьма Петров-Водкин известен тем, что неоднократно писал новые картины поверх старых. Но открытие, которое сделали в отделе технологических исследований Русского музея, стало сенсацией.

При изучении картины «Колхозницы» мы заметили, что под портретом девушек просматривается другая фигура, сидящая на диване, - рассказал заведующий отдела Сергей Владимирович Сирро.

В Русском музее нашли "потерянный" портрет Пушкина.Он скрывался под эскизом картины Петрова-Водкина "Колхозницы".

Просветив холст с помощью специальной аппаратуры в инфракрасном спектре, эксперты поняли, что на них смотрит ни кто иной, как Александр Сергеевич Пушкин. Это очень удивило искусствоведов, ведь портрет художника считался утраченным.

- Есть фотография этой картины, однако сам Петров-Водкин говорил, что портрет ему не нравится и упоминал, что уничтожил свое творение, - пояснил Сергей Сирро. – Эти события датируются примерно 1937 годом.

Но теперь выяснилось, что художник просто закрасил портрет, а поверх сделал набросок «Колхозниц».

Пушкин прятался за "Колхозницами". Фото: Музей Пушкина/Русский музей.

Вот, что об этом вспоминала дочь художника Елена: «Заглянула к папе, а он в плохом настроении, говорит, что у него не клеится с Пушкиным. Все образ не может никак схватить. Взял нож и порезал картину на куски».

Впрочем, куски были не такие и маленькие - «потерян» был не клочок бумаги, а полотно размером метр на метр. А некоторые обрезки сохранились и попали в музеи. Есть такой и в петербургском музее Пушкина.

- У нас есть часть портрета. Тот кусок, на котором книги лежат на полу. Есть и сама фотография еще не уничтоженного полотна, она хранится в запасниках – ей больше 80 лет, поэтому в экспозицию мы ее не выставляем, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге» замдиректора по хранению пушкинского музея Галина Костина.

Со своими коллегами из Русского музея здесь сотрудничают, и новость о найденном портрете взбудоражила научное сообщество, однако ответить на вопрос, восстанавливать портрет или нет, пушкинисты затруднились.

- Это тонкий момент, - считает Галина Костина

Более 80 лет Пушкин был спрятан под слоями краски, однако теперь есть шанс, что полотно вновь увидят ценители искусства. Впрочем, окончательного решения, что делать с картиной пока не принято.