Эксперимент показал: Wi-Fi-роутер лучше вынести на балкон, а смартфон убирать на ночь подальше от кровати

Электроприборы значительно упростили жизнь людей. Утром кофеварка сама готовит бодрящий кофе, фен помогает сделать укладку, а микроволновка – быстро разогреть ужин. Продолжать список благ, которые подарила нам цивилизация, можно долго. Телевизоры, холодильник, утюг, кондиционер, пылесос есть едва ли не в каждом доме. И чем больше устройств – тем больше вопросов.

«МОЛЧАЛИВЫЙ УБИЙЦА?»

Сейчас в интернете полно страшилок, рассказывающих об опасности бытовой техники. Дело в том, что каждый прибор, установленный в квартире или на работе, излучает электромагнитные волны. По мнению экспертов, они могут стать причиной целого букета заболеваний – от депрессии до онкологии. Чем сильнее концентрация и продолжительность воздействия, тем выше риск слечь с недугом.

Подумали мы об этом и поняли, что по такой логике редакция газеты должна стать местом сосредоточения вселенского зла. В одном помещении стоят два десятка компьютеров, трезвонят телефоны, а принтер выводит полосы номера, который готовится к выпуску. За стеной, на кухне, кипит чайник и жужжит микроволновка. А если учесть, что на работе мы проводим времени гораздо больше, чем дома, становится не по себе. Это ли не повод бить тревогу?

ИЗМЕРЯЕМ ИЗЛУЧЕНИЕ

Привыкшие все испытывать на себе, мы решили провести эксперимент. Вариант «не выпускать из рук микроволновку и ждать какой-нибудь мутации» отмели. Вместе этого вооружились индикатором «Импульс». Аппарат специально создали для контроля норм электромагнитной безопасности обычными гражданами. Небольшая коробочка с клавишами и дисплеем способна почуять «неладное» в квартире, на улице и уловить волны рядом с техникой. В магазине подобный аппарат стоит от пяти тысяч рублей. Однако можно схитрить и взять его в аренду. Так мы и поступили. Обошелся он нам в 400 рублей за сутки.

С прибором мы прошли по всем кабинетам редакции.Фото: Олег ЗОЛОТО

Первым точкой для испытаний становится рабочее место. На дисплее колеблется бегунок, но графические столбцы вывода измерений остаются неподвижными. Первый результат: «электрическое и магнитное поле в жилом помещении в норме». Переключаем на более чувствительный режим – для фиксации поля электронного прибора. В нашем случае - компьютера. Держим на расстоянии одного метра. Цифры на экране растут, но не переходят через критическую отметку. Такой же результат в «состязании» показывают чайник и телевизор.

ПОДВОХ СПРЯТАЛСЯ НА КУХНЕ

Следующая остановка – кухня. Уже за несколько шагов до двери индикатор начинает волноваться. Вскоре становится ясно, почему. Кто-то из коллег греет в микроволновке обед. Подходим еще ближе: коробочка издает истошный писк, а графические столбцы заливаются красным цветом. На экране загорается предупреждающая надпись «Превышение нормы полей». Успокаивается аппарат на расстоянии двух метров от СВЧ-печи: показатели приходят в норму.

Самые высокие показатели у микроволновки.Фото: Олег ЗОЛОТО

После, не спеша, двигаемся по остальным кабинетам, в которых располагается редакция. Отдел рекламы, отдел специальных проектов, бухгалтерия и даже место вахтера – масштабное «исследование» охватило все этажи здания и его окрестности. Точнее, соседний двор и улицу. Итог утешительный: в целом электромагнитные поля в порядке. Особо переживать не о чем.

МОБИЛЬНИК - СЕРЫЙ КАРДИНАЛ

По крайней мере, так мы думали до того, как позвонили нашему эксперту. Он-то и навел нас на мысль, что один аппарат мы все же упустили. Мобильный телефон. Предмет, от которого мало кто ожидает подвоха. Все настолько привыкли к соцсетям, смс и звонкам, что воспринимают смартфон в руке как часть себя.

- Мобильные средства связи, работающие в сверхчастотном (СВЧ) диапазоне, воздействуют на внутриклеточную систему, ДНК, - отмечает академик Российской академии естественных наук, доктор медицинских наук, эксперт Всемирной организации здравоохранения Юрий Рахманин. - Для этого коротковолнового излучения клеточная мембрана становится проницаемой. Учеными оценивают телефоны, как опасные устройства. Американцы поставили эксперимент. Они испытывали воздействие волн на крысах. У 6,7% подопытных образовались злокачественные опухоли мозга, глиомы и шванномы слухового нерва. Что касается широких медицинских исследований – регистрируется влияние на многие функции в организме. Видимые проявления – неврозы и психозы, количество которых растет.

Помимо компьютеров в кабинете стоит и другая бытовая техника - кофеварка, чайник.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученый рассказал, что системы защиты существуют, но серьезных сертификационных испытаний не было, а оценки воздействия - не выработаны. Сейчас Юрий Рахманин и его коллеги вплотную занимается решением этой проблемы.

- Мы получили поручение разработать концепцию электромагнитной безопасности и СВЧ-волнового диапазона. Проект концепции уже готов, - рассказывает академик. - Если на заседании в комитете по социальной политике РФ ее одобрят, будет создана программа по защите населения от вредного воздействия ЭМИ.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Wi-Fi-роутер переселяем на балкон

Сеять панику и бояться излучения, как страшного монстра, конечно, не стоит. Однако нужно соблюдать меры предосторожности. Специалисты не рекомендуют одновременно включать несколько электроприборов. Исходящие от них волны накладываются друг на друга. Также эксперты советуют правильно организовать пространство в доме. Не по фен-шую, а так, чтобы снизить уровень облучения от приборов. Их нужно отодвинуть от спального места минимум на 1,5 метра.

- Что касается воздействия компьютеров, телевизоров, СВЧ-печей – этот вопрос тоже актуальный, - рассуждает Юрий Рахманин. - Даже электрическая лампочка имеет поле, влияние которого на человека не желательно. Но обычно от лампы выдерживается расстояние 25-30 сантиметров. Исследования показали, что в комнате размером 20 квадратных метров с техникой и парой осветительных приборов, 70% площади помещения полностью безопасны.

Еще одна «темная лошадка» - Wi-Fi-роутер. Устанавливать просят не устанавливать передатчики в квартире. Волны, которые излучает прибор, они сравнивают с сумасшедшим джином, который пытается вырваться из бутылки.

- Роутер создает излишнюю волновую нагрузку в помещении, - отмечает эксперт. - Его можно выставить на балконе, за окном. Это обеспечит интернет, но минимизирует влияние на организм.

Влияет ли стоимость приборов и срок эксплуатации на их «вредность» ученым еще предстоит выяснить. Впереди у них много работы. Что же остается делать нам? Проявить волю и постараться побороть телефонную зависимость. Или хотя бы не класть трубку под подушку во время сна.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина Май, замдиректора по научной работе Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения:

- Мы уже живем в электромагнитном поле Земли, которое считается естественным для нас и не наносит никакого вреда. В этот фон мы привносим много техногенного: бытовые приборы, которые работают на низкой частоте, чайник, микроволновка, электроплита. Все они создают электромагнитные поля, и по сравнению с высокочастотными источниками, например, базовыми станциями (ЛЭП – прим.ред.) или wi-fi оказывают большее влияние на организм. Но мы ведь не предъявляем претензий к своей микроволновке! Невозможно говорить о том, что электромагнитное поле является исключительно опасным. Значение имеет только его уровень! Оконное стекло блокирует излучение антенн сотовой связи в три раза, а бетонные конструкции - в 30 раз. Нет современных исследований, которые доказывают хоть какой-то вред от «вышек» связи.

Специалист как раз имеет ввиду то, на каком расстоянии мы пользуемся бытовым прибором и насколько часто мы это делаем. Например, холодильник. Очевидно, что его не стоит ставить рядом с кроватью, где вы спите. Это техника безопасна, если она находится как минимум на дистанции в 30 см. Об этом говорят и цифры: при измерении ЭМИ в 3 см от устройства индикатор показывает до 17 мкТл (микротеслы – единица измерения силы магнитного поля). Однако если мы отойдем на 30 сантиметров, показатель резко снизится. Поэтому переживать не стоит, если вы не живете в обнимку с холодильником.