Очевидцы: Женатый Андрей Аршавин провел ночь в элитном стриптиз-клубе в Петербурге с двумя девушками

Андрей Аршавин своих позиций не сдает. Бывший игрок "Кайрата" только-только вернулся в родной Петербург из Казахстана, где завершил карьеру футболиста, а слава о нем уже с новой силой гремит на всю Россию.

Нет, не возвращение Аршавина в "Зенит" обсуждают сегодня тут и там. Не его должность в международном проекте "Сириус" в "Зените". Куда больше общественность волнует личная жизнь бывшего футболиста и настоящего ловеласа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/682864" frameborder="0"></iframe> В распоряжении «Комсомолки» оказалось видео, катающегося на лошадях Аршавина с девушками.Автор: «Комсомольская правда»

Буквально пару дней назад женатого Андрея Аршавина заметили в компании двух девушек легкого поведения и трех кобылиц в Петербурге. Люди, кони... Все смешалось в сознании Аршавина.

Как рассказал очевидец "Комсомольской правде" в Петербурге", ночь с пятницы 14 декабря на субботу 15 декабря снова "сине-бело-голубой" Андрей провел в одном из элитных стриптиз-клубов Северной столицы, откуда и вышел с двумя девушками. Работали ли они в том клубе или отдыхали доподлинно неизвестно. Зато есть точная информация, что девушки этого заведения - дамы дорогие. Ночь с ними стоит от 50 тысяч рублей. Но и Аршавин мужчина не бедный.

С девушками обнимался,на лошадях катался. Фото: Стоп-кадр

А еще у клиентов есть традиция - выйдя из стриптиз-клуба, покататься на лошадках, которые там стоят практически круглосуточно в ожидании очередного наездника. В ту ночь покататься решил и Аршавин. Выбрал коня, сел верхом и поскакал по округе. Правда, в седле держался не очень уверенно да и речь его была не особо разборчива...

Кстати, проехаться так на лошадке стоит три тысячи рублей. Но у Андрея то ли денег не оказалось, то ли посчитал, что дороговато за одну поездку, в общем, платить по счетам отказался. Свидетели уверяют, что бывший футболист дал только одну тысячу и сказал, что и за это должны его благодарить. Впрочем, все и так были довольны.

И по-свойски схватил красотку за шевелюру. Фото: Стоп-кадр

- Аршавин-то - ловелас у нас, смотрите! Аршавин! И нас люби! - кричали девушки в кадре и за кадром.

И Андрей, тяжело стоя на ногах, крепко обнимал сначала одну, потом другую, напрочь позабыв о том, что женат.

К слову, нынешняя супруга Андрея Алиса после очередного скандала удалилась из Инстаграма. И, по словам ее мамы, возвращаться в соцсеть не планирует.