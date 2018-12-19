2018-12-19T02:24:47+03:00
Звезды

"Нежность" Евгения Цыганова и Виктории Исаковой, снятую на "айфон", выложили в Сеть

Закадровый текст в 20-минутной короткометражке Анны Меликян читает Константин Хабенский
Елена МОЛОДКИНА
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"Нежность" выложили в Сеть. Фото: Стоп-кадр"Нежность" выложили в Сеть. Фото: Стоп-кадр
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"Нежность — самое сильное оружие в арсенале человека, от которого нет защиты ни у одного полководца. Да и нужно ли нам всегда защищаться?".

Фильм "Нежность", снятый для благотворительного аукциона, организованного Светланой Бондарчук и Евгенией Поповой, появился в общем досутпе на YouTube.

- Каждый год я думаю, что это мой последний фильм для благотворительного аукциона Action, что сил больше нет, но потом, ближе к аукциону, я начинаю себя уговаривать не лениться, подняться и сделать это еще раз, потому что надо, и потому что смысла в этом,возможно, больше, чем во всем остальном. И так уже семь лет. Это мой шестой фильм для аукциона. В этом году я просто взяла айфон, друзей и на два дня поехала в Питер и сняла там этот фильм на свой телефоню Называется "Нежность" и, кажется, получилась еще одна новелла Про любовь, - говорит режиссер и оператор Анна Меликян.

В главных ролях - Санкт-Петербург, он и она - слишком деловая и амбициозная.

- Летя по карьерной лестнице, она пропустила станции "Друзья", "Семья", "Любовь" и даже полустанок со скромным названием "Секс", - знакомит нас с главной героиней голос Константина Хабенского.

Накануне лучшая подруга обвинила ее в потере привлекательности для противоположного пола. Готовая на все, чтобы доказать, что это не так, 38-летняя Елена Ивановна отправилась в Санкт-Петербург на поиски случайного секса.

- В главных ролях: мой родной город, Вика Исакова и Женя Цыганов. Закадровый текст магически читает Константин Юрьевич. Ну текст-то магический, - пишет о фильме на своей страничке его сценарист Александр Цыпкин. - Итак, у женщины, обвиненной подругами в потере привлекательности, есть 24 часа на случайный секс.

В Северной столице Елена Ивановна остановилась в 316-м номере гостиницы "Астория" - с видом на Исаакиевский собор. И сразу же отправилась на поиски доказательств собственной сексуальности.

Парень у Исаакия, швед в ресторане (с рекомендациями от бывшей жены), мужчины с сайта знакомств - сутки на исходе, а результата нет. До конца пари оставалось 34 минуты, когда в фоей "Астории" она встречает его...

- Огромная благодарность всем создателям и особенно меценатам, купившим фильм за 13 миллионов рублей и разрешившим выложить его в Сеть. Деньги переведены в благотворительный фонд Хабенского. В фильме есть 26-й кадр, заряжающий смотрящих на секс, любовь и эту, ну как ее... на нежность, - предупреждает сценарист.

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