2018-12-19T12:57:59+03:00
Звезды

Ксения Собчак сняла обручальное кольцо

Ходят слухи, что она собирается уйти от Максима Виторгана
Степан СТЕПАНОВ
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Ксения Собчак появилась на публике без обручального кольца.Ксения Собчак появилась на публике без обручального кольца.Фото: СОЦСЕТИ
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Разговоры о разводе светской львицы Ксении Собчак и актера Максима Виторгана ходят уже давно. А на днях телеведущая сама подлила масло в огонь, появившись на публике без обручального кольца. Как отмечают многочисленные поклонники Собчак, до этого она никогда не расставаться с главным атрибутом замужества даже во время самых экстравагантных съемок.

То есть слухи о расставании Собчак и Виторгана вовсе не слухи? И вот режиссер Константин Богомолов, которого уже записали на роль нового возлюбленного Ксении Анатольевны, как-то не вовремя расстался со своей женой Дарьей Мороз...

Так что с кольцом Собчак? Как отметили журналисты eg.ru, поведение Ксении - то сняла кольцо, то надела - очень похоже на незамысловатый языческий ритуал. Как в свое время делал и сам Михалков. Подруги молодости Никиты Сергеевича как-то рассказывали, что перед тем, как отправиться с ними в постель на съемочной площадке, он всегда снимал нательный крестик.

Поклонники переживают, что слухи о разводе Собчак и Виторгана вовсе не слухи. Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники переживают, что слухи о разводе Собчак и Виторгана вовсе не слухи.Фото: СОЦСЕТИ

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