Ксения Собчак сняла обручальное кольцо

Разговоры о разводе светской львицы Ксении Собчак и актера Максима Виторгана ходят уже давно. А на днях телеведущая сама подлила масло в огонь, появившись на публике без обручального кольца. Как отмечают многочисленные поклонники Собчак, до этого она никогда не расставаться с главным атрибутом замужества даже во время самых экстравагантных съемок.

То есть слухи о расставании Собчак и Виторгана вовсе не слухи? И вот режиссер Константин Богомолов, которого уже записали на роль нового возлюбленного Ксении Анатольевны, как-то не вовремя расстался со своей женой Дарьей Мороз...

Так что с кольцом Собчак? Как отметили журналисты eg.ru, поведение Ксении - то сняла кольцо, то надела - очень похоже на незамысловатый языческий ритуал. Как в свое время делал и сам Михалков. Подруги молодости Никиты Сергеевича как-то рассказывали, что перед тем, как отправиться с ними в постель на съемочной площадке, он всегда снимал нательный крестик.