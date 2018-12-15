Жизнь в кредит и ипотека: рассказываем, как не переплачивать проценты банкам

Сегодня все больше людей живут в кредит: покупают телефоны, бытовую технику, машины, квартиры. Но как заранее, на берегу, рассчитать проценты по кредиту? Можно ли рассчитывать на льготную ипотеку? Кому положены послабления при получении ипотеки и как вернуть деньги за страховку? На эти вопросы петербуржцев отвечают наши эксперты.

ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТ

За свои 30 лет ни разу не брал кредит. А сейчас, чувтсвую, время настало. Надо сменить машину, денег не хватает. Как рассчитать переплату по кредиту и не платить лишнего?

Если вы берете кредит в банке, помните, что платить придется по трем пунктам. Это тело кредита (сумма, которую вы берете), годовая процентная ставка и комиссия (сумма, которую вы заплатите сверх процентной ставки), - рассказывает специалист по банковским операциям Дмитрий Сметанин.

Банки предоставляют кредиты на разных условиях. В основном это от 12 до 35 процентов годовых. Рассчитать проценты, которые придется переплатить, просто. Например, вы хотите взять 100 тысяч рублей под 20% годовых. Чтобы подсчитать процент, который вы будете переплачивать в день, надо 20 (процентов годовых) разделить на 365 (количество дней в году). Получается примерно 0,055% в день. 0,055% от 100 тысяч рублей - это 55 рублей в день. Если в месяце 30 дней, то 55 рублей умножаем на 30 дней и получаем 1650 рублей в месяц. Столько вы переплатите банку в первый месяц. Допустим, вы внесли 5000 рублей. Если комиссии по договору нет, то 1650 рублей вы заплатите за проценты, на погашение тела кредита пойдет только 3350 рублей. на следующий месяц проценты будут начисляться на оставшийся долг - 96650 рублей.

Впрочем, каждый банк предлагает своим потенциальным клиентам калькулятор кредита, чтобы детально рассчитать и сумму долга, и переплату в соответствии со сроком кредита и процентной ставкой.

ВЕРНИТЕ СТРАХОВКУ!

Взял кредит в банке. Навязали страховку чуть ли не в стоимость самого кредита. Мол, без нее не дадут. Я согласился. Прошло полгода, исправно плачу, но, как понимаю, в основном выплачиваю как раз страховку, а не сам займ. Могу ли я теперь отказаться от страховки? Или вернуть деньги, когда все выплачу?

Вернуть деньги застраховку можно только в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение 14 календарных дней со дня его заключения.

Деньги страховая обязана вернуть в течение 10 дней после получения письменного отказа клиента от страховки. Но если договор страхования уже вступил в действие, а вы успели в двухнедельный срок написать отказ от страховки, то страховая всё-таки удержит с вас часть денег за оказанную услугу пропорционально общему времени оказания услуги страхования, - рассказывает петербургский адвокат Ольга Сверчкова.

Если при оформлении кредита вы приобрели страховой полис, при досрочном погашении займа можно попытаться вернуть часть оплаченной страховщику страховой премии. Для этого сразу после погашения всей суммы кредита необходимо обратиться в страховую компанию, предоставив копию кредитного договора, паспорт, справку из банка о полном погашении кредита и заявление, написанное на имя руководителя страховой компании, о досрочном расторжении договора страхования и возврате части страховой премии.

РОДИЛ РЕБЕНКА - ВЗЯЛ ИПОТЕКУ

Хотим взять ипотеку. На первоначальный взнос материнский капитал. Но страшно. Что будет, если потеряем возможность платить ежемесячно по 30 тысяч?

Платить исправно ипотеку должны все, вне зависимости от того, использовали при покупке вы материнский капитал или нет. Если обязательства по оплате ипотеки не выполняются, банк вправе забрать любую квартиру, находящуюся в ипотеке, для дальнейшей реализации с целью погашения ипотечного долга.

Единственная трудность, с которой придется столкнуться банку при реализации квартиры - это получение разрешения со стороны органов опеки и попечительства, ведь после регистрации купли-продажи квартиры с использованием материнского капитала доли в ней выделяются детям, и для отчуждения этих долей банку придется получать разрешение.

После чего часть денег, соответствующих долям детей в квартире, будет направлена на специальные счета и будут находиться на них до их совершеннолетия.

Хотим взять ипотеку, но пока не хватает даже на первоначальный взнос. Какие льготы есть при получении ипотеки? Кому положена льготная ипотека?

Существует несколько направлений программ льготной ипотеки, рассчитанных на поддержку различных категорий граждан. Государственная помощь положена следующим категориям граждан РФ, напоминает Ольга Сверчкова:

- молодым семьям, у которых есть необходимость в улучшении условий проживания;

- семьям с детьми;

- военнослужащим;

- молодым специалистам и ученым;

- молодым служащим образовательных и медицинских бюджетных организаций.

Военная ипотека

Эта ипотека рассчитан на военнослужащих от 25 лет, которые имеют право на получение целевого жилищного займа (ЦЖЗ) и участвуют в накопительно-ипотечной системе (НИС). При этом возраст заемщика на момент полной выплаты кредита не должен превышать предельного возраста прохождения военной службы.

Региональные программы поддержки семей с детьми

С 7 февраля 2018 года стартовала новая правительственная программа. Принять участие в ней могут российские семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появился или появится малыш. При этом возраст заемщика должен быть от 21 года до 65 лет (кредит должен быть полностью выплачен до 75 лет). Обязательно должны быть соблюдены и другие условия: наличие российского гражданства у каждого члена семьи заемщика; наличие постоянной работы не менее 6 месяцев и общего стажа не менее 12 месяцев за последние 5 лет.

Ипотека молодым семьям

«Молодая семья» — льготная подпрограмма Федеральной целевой программы «Жилище», принятой Правительством РФ в 2011 году. Постановлением Правительства от 25 августа 2015 года подпрограмма была продлена до 2020 года. Существуют два главных условия для граждан, желающих стать участниками данной программы: возраст супругов не должен превышать 35 лет, и семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Кому может быть присвоен статус нуждающейся семьи:

- семье, в которой на каждого ее члена приходится менее 18 мІ жилья;

- лицам, проживающим в доме, который находится в аварийном состоянии, что должно быть подтверждено документально (в этом случае помощь государства будет первоочередной);

- гражданам, проживающим с тяжелобольными людьми, чье заболевание может быть опасным для сожителей (туберкулез, некоторые психические заболевания, поражения ЦНС, проказа, сахарный диабет и др.); эта категория льготников также может рассчитывать на ускоренное получение государственной поддержки;

- лицам, не владеющим недвижимым имуществом, проживающим в общежитиях или съемных квартирах.

Социальная ипотека

Молодые специалисты, работающие в бюджетных учреждениях, зачастую могут рассчитывать на участие в региональных программах льготного ипотечного кредитования, которые предполагают льготу по процентной ставке и первоначальному взносу. Условия программ можно узнать, обратившись в местные органы власти.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы, касающиеся здоровья, образования, экономики, транспорта и дорог, сферы ЖКХ, юриспруденции, если вы хотите рассказать о городских проблемах и узнать, как их можно решить, задавайте их нам. Эксперты дадут исчерпывающие ответы, а также посоветуют, что делать в той или иной ситуации. Присылайте свои вопросы в редакцию с пометкой «Спроси у «Комсомолки».