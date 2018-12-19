2018-12-19T23:46:20+03:00
Общество

«Танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий» пришвартовался в Петербурге

Уникальное судно пробудет в Северной столице всего два дня [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Ледокол «Андрей Вилькицкий» прибыл в Петербург Фото: ПАО «Газпром Нефть»Ледокол «Андрей Вилькицкий» прибыл в Петербург Фото: ПАО «Газпром Нефть»
Изменить размер текста:

Новейший ледокол, который в скором времени отправится «сражаться» с арктическими льдами, «Андрей Вилькицкий» прибыл в Петербург. Сегодня, 19 декабря, судно отправилось от причала старого Морского вокзала, торжественно прошлось по Неве и причалило к Английской набережной возле Благовещенского моста. Здесь оно простоит еще завтрашний день, а после снова отправится в путь.

- Ледокол получил название «танцующий» благодаря своей необычной маневренности. Все за одну минуту судно длиной более 120 метров способно выполнить полный разворот вокруг своей оси, что неподвластно большинству кораблей, - сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

Корабль легко заметить и узнать издалека благодаря его ярко оранжевому окрасу, который символизирует российскую арктическую программу «Время Арктики». Только в начале декабря судно, построенное по заказу «Газпром нефти», успешно прошло испытания в Балтийском море. После короткой остановки в Петербурге, ледокол отправится к Северному морскому пути покорять арктические льды и сопровождать танкеры с нефтью.

Танцующий ледокол Андрей Вилькицкий прибыл в Петербург.

«Андрей Вилькицкий» - это не просто большой корабль, а настоящий арктический дом, высота которого сравнима с восьмиэтажным зданием. Кроме того, что он способен ломать лед и перевозить грузы, так еще судно может стать настоящим героям, участвуя в спасательных операциях.

Возможность посмотреть на такое уникальное судно выпадает не каждый день. Поэтому петербуржцы и гости Северной столицы отправились к набережной для того, чтобы сфотографироваться на фоне корабля и насладиться его мощью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга
Автозаводы Петербурга в ноябре увеличили выпуск машин на 17%
Пожар вспыхнул ночью в квартире в Невском районе Петербурга
Трубу с кипятком прорвало ночью на улице Замшина
Погода на 20 декабря в Петербурге: Легкий ветер и без осадков
Перед матчем СКА - ЦСКА 22 декабря на "Газпром-Арене" выступит Григорий Лепс
В Петербурге арестовали педофила, который развращал школьниц в Интернете
Беглов: Петербург будет зарабатывать не на нефти и газе, а на знаниях
В Павловске по дороге бегал серый волк
Участнику нападения на погибшего антифашиста Тимура Качараву дали 1,5 года колонии
Флешмоб, посвященный выбору имени для Пулково проведут в Парке победы
В Петербурге за вечер среды сбили троих пешеходов
В «Царское село» вернулся утраченный в войну альбом гравюр из собрания императорской библиотеки
После прорыва трубы на Солдата Корзуна в больнице с ожогами оказались двое петербуржцев
Петербург будет оцифровываться: Беглов посетил выставку «Умный город»
Компаниям запретят использовать имя Петербурга в названии без разрешения
Шарапова, Касаткина, Квитова: Стал известен состав St. Petersburg Ladies Trophy 2019
Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году
На Краснопутиловской улице в Петербурге сгорела квартира
Полтавченко официально стал членом правления судостроительной корпорации
Первый пошел: через два дня после запуска, в ДТП попала машина Яндекс.Драйва