«Танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий» пришвартовался в Петербурге

Новейший ледокол, который в скором времени отправится «сражаться» с арктическими льдами, «Андрей Вилькицкий» прибыл в Петербург. Сегодня, 19 декабря, судно отправилось от причала старого Морского вокзала, торжественно прошлось по Неве и причалило к Английской набережной возле Благовещенского моста. Здесь оно простоит еще завтрашний день, а после снова отправится в путь.

- Ледокол получил название «танцующий» благодаря своей необычной маневренности. Все за одну минуту судно длиной более 120 метров способно выполнить полный разворот вокруг своей оси, что неподвластно большинству кораблей, - сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

Корабль легко заметить и узнать издалека благодаря его ярко оранжевому окрасу, который символизирует российскую арктическую программу «Время Арктики». Только в начале декабря судно, построенное по заказу «Газпром нефти», успешно прошло испытания в Балтийском море. После короткой остановки в Петербурге, ледокол отправится к Северному морскому пути покорять арктические льды и сопровождать танкеры с нефтью.

Танцующий ледокол Андрей Вилькицкий прибыл в Петербург.

«Андрей Вилькицкий» - это не просто большой корабль, а настоящий арктический дом, высота которого сравнима с восьмиэтажным зданием. Кроме того, что он способен ломать лед и перевозить грузы, так еще судно может стать настоящим героям, участвуя в спасательных операциях.

Возможность посмотреть на такое уникальное судно выпадает не каждый день. Поэтому петербуржцы и гости Северной столицы отправились к набережной для того, чтобы сфотографироваться на фоне корабля и насладиться его мощью.