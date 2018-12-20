2018-12-20T01:05:55+03:00
Звезды

Ольге Бузовой нужен нормальный мужик, а не эти бестолковые ухажеры

Телезвезда готова обменять всех на одного
Елена МОЛОДКИНА
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Ольге Бузовой нужен нормальный мужик. Фото: InstagramОльге Бузовой нужен нормальный мужик. Фото: Instagram
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Известная ныне телеведущая, певица, "королева Instagram" Ольга Бузова - девушка свободная. После развода с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, она с головой ушла в работу, поднялась по карьерной лестнице высоко наверх, а вот любимого мужчину так и не встретила. По крайней мере, так говорит.

Даже женскую версию "Холостяка" специально для Ольги организовали, но "Замуж за Бузову" никто так и не вышел, хотя претендентов было предостаточно.

И теперь звезда, которая до сих пор "привыкает снова просыпаться одна", признается, что нуждается в мужчине - одном-единственном, том самом, который будет и надеждой, и опорой.

- Обменяю всех своих бестолковых ухажеров на одного нормального мужика, - написала она в своем "Инстаграме".

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Обменяю всех своих бестолковых ухажеров на одного нормального мужика
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Одни поклонники считают, что Ольге надо было хвататься за Валентина, который пришел к ней на "Замуж за Бузову", мол, он как раз и есть тот нормальный. Другие уверены, что на нормального, но работягу, Ольга и не посмотрит даже. Третьи просто убеждены, что Бузова должна дать шанс Денису Лебедеву, финалисту того же самого шоу. В общем, каких только советов подписчики не дают ведущей "Дома-2", а в конце концов "ее люди" порекомендовали: "А ты не думай о мужиках, он сам и появится".

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