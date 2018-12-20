«Уверен, вопрос будет решен»: Петербурженка пожаловалась Путину на чиновников, которые не дают ей открыть футбольный стадион для сирот

Во время большой пресс-конференции президента России Владимиру Путину 20 декабря 2018 года задали вопрос о Петербурге. Маргарита Баулина, представляющая нижегородский вестник «Семья.Общество.Традиции», рассказала главе государства о благой идее, реализовать которую мешает бюрократия.

– Два года назад инициативная группа, созданная на базе издания, стала разрабатывать проект по возведению крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей и детских домов, – пояснила женщина с зеленой табличкой «Доступный спорт детям». – Два года мы обиваем пороги комитетов, пишем письма и натыкаемся на полное безразличие. Нас воспринимают, как магазинчик цветов или заправку, не реагируя на то, что мы пытаемся помочь государству выполнять его же функции.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Владимир Путин пообещал помочь со строительством крытого футбольного поля для детей-сирот 00:00 00:00

– Поле функционировало бы на коммерческой основе, а значимая часть доходной части шла бы на реализацию социальной направленности проекта – предоставление возможности детям из детских домов и неблагополучных семей бесплатно тренироваться с тренерами, получать инвентарь (форму, обувь, мячи), – рассказала Маргарита «Комсомолке». – Цель – чтобы то подрастающее поколение, которое максимально подвержено дальнейшему попаданию в асоциальные слои общества, могло бы реализовать себя в спорте и вести здоровую жизнь с перспективами на спортивное будущее. Без помощи властей тут, как вы понимаете, никак не обойтись.

Чтобы открыть бесплатный стадион для детей, активисты образовали на базе редакции отдельное ООО. Почему не некоммерческую организацию? Причина в том, что пока инициаторы даже не понимают, в какую сторону им двигаться, чтобы достичь цели.

– Вопрос пытаемся решить и с Комитетом имущественных отношений, и с Комитетом по спорту, – вздыхает женщина. – И каждый раз направляемся из одного в другой и обратно.

По последним подсчетам, проект обойдется в одиннадцать миллионов рублей.

– При подготовке проекта мы проводили встречи со специалистами и выяснили, что первоочередной проблемой является поиск земельного участка под поле, – пояснила «Комсомолке» Маргарита. – Инвестор – вторичная проблема, и она решается легче при наличии аренды земли.

– Давайте я поговорю с исполняющим обязанности (губернатора. – Прим. ред.), – ответил Путин. – Уверен, вопрос будет решен.

В Комитете имущественных отношений Петербурга «Комсомолке» сообщили, что пока комментировать ситуацию не готовы. Это же повторили и в Комитете по физкультуре и спорту.

– В любом случае, выделение земельных участков у нас осуществляется другим комитетом – Комитетом по инвестициям, – пояснила пресс-секретарь КИО Оксана Шульга.

– К нам этот проект не имеет отношения, к нам никто не обращался, – сказали «Комсомолке» в Комитете по инвестициям. – Но нам известно, что для этого стадиона нужен был участок под некапитальное строительство. А этим занимается Комитет имущественных отношений.

Позднее в Комитете имущественных отношений сообщили, что обращение от инициативной группы действительно было. Правда, что собираются строить, не конкретизировали: обращались лишь за консультацией.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга:

– Решение вопроса, озвученного на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина петербурженкой Маргаритой Баулиной, взял под личный контроль врио губернатора Александр Беглов. Поручение оперативно разобраться в ситуации дано вице-губернатору Владимиру Кириллову.