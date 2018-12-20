2018-12-20T18:05:31+03:00
Недвижимость

Шестикомнатные хоромы за 42 млн рублей: В Петербурге продают квартиру в доме потомка Наполеона и Николая I

Раритетное жилье находится на Петроградской Стороне в выявленном памятнике культурного наследия [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Здание построили больше века назад. Фото: «Авито»Здание построили больше века назад. Фото: «Авито»
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Квартиру для императорских особ выставили на продажу на сайте бесплатных объявлений «Авито». За шестикомнатные хоромы площадью 218 «квадратов» с двумя санузлами, ванной и кладовой просят 42 миллиона рублей.

– Почему такая цена? Дом эксклюзивный. Парадная эксклюзивная. Квартира абсолютно эксклюзивная, – пояснила «Комсомолке» хозяйка жилища Наталья.

Доходный дом герцога Лейхтенбергского называют жемчужиной Петербурга. Фото: «Авито»

Доходный дом герцога Лейхтенбергского называют жемчужиной Петербурга. Фото: «Авито»

Раритетная квартира располагается на пятом этаже старинного шестиэтажного здания на Петроградской Стороне, выявленного памятника культурного наследия. Доходный дом герцога Лейхтенбергского на Большой Зеленина больше известен как «дом с мозаиками». Под крышей векового здания, построенного по проекту архитектора Федора фон Постельса, красуется фриз с восхитительными мозаичными пейзажами.

Под крышей красуется фриз с восхитительными мозаичными пейзажами. Фото: «Авито»

Под крышей красуется фриз с восхитительными мозаичными пейзажами. Фото: «Авито»

– Герцог Николай Николаевич Лейхтенбергский, по заказу и на деньги которого построили дом, был меценатом, членом царской фамилии, правнуком Николая Первого и потомком Наполеона Бонапарта, – гласит объявление. – Здание возводили по самым современным технологиям, из лучших материалов, а потому оно пережило все катаклизмы и прекрасно сохранилось. После реставрации фасада его стали называть вновь обретенной жемчужиной Петербурга.

Вход украшают скульптуры. Фото: «Авито»

Вход украшают скульптуры. Фото: «Авито»

Квартира тоже необычная: раньше там работало творческое ателье, о котором напоминает стеклянный пирамидальный световой фонарь на крыше. Имеется и французский балкон, с которого открывается вид на «золотой» Крестовский остров. Высота полотков – от 3,6 до 4,6 метра.

О творческом ателье напоминают стеклянные пирамидальные световые фонари на крыше. Фото: «Авито»

О творческом ателье напоминают стеклянные пирамидальные световые фонари на крыше. Фото: «Авито»

Наталья признается: о доме знает много, сама сидела в архивах.

– Я здесь живу с 1981-го, и раньше дом был в ужасном состоянии, – рассказывает женщина. – Писать письма во все инстанции стали с начала 2000-х, когда терпеть уже не было сил: залитые подвалы, полные хлама, рвущиеся трубы, бесконечный холод, текущая крыша. С 2005-го постепенно начались подвижки. Худо-бедно перекрыли крышу, поменяли коммуникации, отремонтировали фасад. Правда, и здесь накосячили: не защитили козырьком скульптуры при входе, поэтому теперь на них зимой падает снег и лед. Я много раз обращалась в Комитет по охране памятников, но пока результата нет.

Потолок украшает лепнина. Фото: «Авито»

Потолок украшает лепнина. Фото: «Авито»

И Наталья, и ее соседи по парадной уверены: дому нужен хозяин. А потому в объявлении есть приписка: «возможна продажа всех квартир подъезда». С момента размещения объявления, с начала декабря, желающих было уже несколько – и на квартиру, и на всю парадную. Но пока ни одного кандидата не утвердили.

Внутри есть винтовые лестницы. Фото: «Авито»

Внутри есть винтовые лестницы. Фото: «Авито»

– Многим, знаете, отказываю: приходят, начинают бить по стенам, мол, тут сломаем, там снесем, – объясняет хозяйка. – Я таких сразу выгоняю. Покидать место, где живу столько лет, не жаль. Но только если отдать в хорошие руки. Все равно буду помогать дому из любой точки мира.

С балкона виден Крестовский. Фото: «Авито»

С балкона виден Крестовский. Фото: «Авито»

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