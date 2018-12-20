2018-12-20T15:54:22+03:00
Туризм

Выборг вошел в ТОП городов и поселков Ленинградской области, популярных для отдыха на Новый 2019 год

Эксперты туристической отрасли назвали самые желанные направления для грядущих праздников
Петр КИБЕР
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Стал известен ТОП городов и поселков Ленинградской области, популярных для отдыха на Новый год-2019.Стал известен ТОП городов и поселков Ленинградской области, популярных для отдыха на Новый год-2019.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН
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Новый год наступит уже совсем скоро, а многие петербуржцы так и не определились, где будут отмечать праздники. И если уехать заграницу позволить себе могут далеко не все, то встретить 1 января в заснеженной Ленинградской области готовы многие.

- Выборг, Луга, Приозерск, Волхов и Гатчина входят в топ-5 городов по популярности отдыха в новогодние праздники, - сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В среднем, по подсчетам экспертов, петербуржцы готовы потратить на отпуск в 47-м регионе от 5,5 до 13 с небольшим тысяч рублей. За эти деньги можно рассчитывать на 1 сутки в арендованном доме или коттедже.

Лидером спроса остается Выборг с ценой в 11,6 тысяч рублей. Следом идет бюджетная Луга за 5,5 тысяч. Далее: Приозерск – 7,5 тысяч, Волхов – 13,5 тысяч и Гатчина – 10 тысяч рублей.

Среди поселков Ленинградской области больше всего популярны лыжные курорты Токсово во Всеволожском районе (11 тысяч рублей за сутки) и Коробицыно в Выборгском районе - тысяч рублей в сутки, а тройку замыкает Вырица в Гатчинском районе – 10 тысяч.

Самым популярным сроком бронирования специалисты называют 2-3 ночи за период с 29 декабря по 8 января.

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